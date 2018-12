Pablo Machín: "Hemos tenido treinta y un tiros, son muchos tiros"

Pablo Machín ha realizado una lectura positiva del triunfo por la mínima y con cierta incertidumbre del Sevilla sobre el Villanovense (1-0). "Yo tengo muy claro que todos los partidos son difíciles, no es la primera vez que un equipo de Segunda B da una sorpresa en un estadio de Primera. Y sabía que no iba a ser fácil".

El entrenador del Sevilla ha querido valorar así el triunfo. "Si en los primeros minutos hubiera entrado esa gran ocasión Andre Silva, esa gran parada, habría sido distinto. Para los que piensen que no ha sido una victoria tan brillante como cabría esperar nos viene muy bien para que se den cuenta del gran mérito que tiene esta plantilla después de todos estos partidos en las tres competiciones".

El soriano pidió respeto al Villanovense, que lleva una buena racha de partidos invicto. "Tenemos que respetar a todos los rivales y nosotros lo hemos hecho. Estos partidos no se ganan sólo con el escudo. Si hubieran entrado alguna de las múltiples ocasiones el marcador habría sido otro. El sufrimiento viene más por la cortedad del resultado que por el peligro que nos han creado. En alguna acción de balón parado si nos meten el gol estaríamos hablando de otra cosa. Hay que valorar el objetivo cumplido, aunque no lo hemos hecho con muchas florituras".

Según Pablo Machín, el Sevilla leyó bien el encuentro: "Teníamos que desgastar a un rival que venía a que no les hiciésemos gol. Hemos estado muy atentos en las vigilancias, no les hemos dejado que se acercaran. El equipo ha sabido mover el balón con paciencia y ha tenido las suficientes ocasiones para llevarnos un marcador más ajustado. Pero si no tienes eficacia en los últimos minutos tienes más incertidumbre".

El entrenador del Sevilla destacó la gran cantidad de oportunidades de gol creadas y desperdiciadas por el Sevilla. "Hemos hecho treinta y un tiros, son muchos tiros. Lo normal es que con tantas opciones hubiéramos metido algún gol más".

Machín analizó el empuje de Muriel, de entre los jugadores necesitados a reivindicarse: "Un balón que ha ido a pelear Muriel, que quizá otros no van a pelear, lo ha peleado, lo ha ido buscando, y a fuerza de persistir lo ha encontrado en ese penalti que nos ha dado la victoria. Y los demás han tenido la oportunidad de mostrar y de mostrarse".

Más tibio ha sido con Arana y Gnagnon: "Han tenido voluntad. Los criterios los tengo que decir un poco puertas hacia dentro, también podéis opinar vosotros. Todos han competido y han tenido sus momentos y nos ayudan a conseguir lo que estamos consiguiendo hasta ahora.

Preguntado sobre el rol de Promes como carrilero, fue rotundo: "O nos convence o nos convence. Es lo más parecido que tenemos a un carrilero, ha puesto muy buena voluntad y ha estado a un buen nivel y hay que insistir ahí. Todos los futbolistas están para ayudar al equipo, eso es lo que nos engrandece".