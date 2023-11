El círculo del Sevilla: Diego Alonso, con la pareja de centrales de Mendilibar

Circula la temporada hacia el tercer parón, el de mediados de noviembre, y se encuentra el Sevilla con que vuelve a tener el mismo déficit en el eje de la zaga cuando debe afrontar varios partidos claves. La lesión en el sóleo de la pierna derecha de Sergio Ramos, pese a la levedad con la que el propio Diego Alonso se encargó de tranquilizar, deja al entrenador uruguayo ante una realidad: para el encuentro trascendental de Vigo, este sábado, apenas tiene a dos centrales de garantías, igual que para el partido de Londres de Champions ante el Arsenal y muy probablemente para el derbi en Nervión ante el Betis que cerrará este peliagudo ciclo de partidos.

Nemanja Gudelj y Loïc Badé serán los encargados de formar el eje de la defensa del Sevilla en Balaídos, donde el Celta, después del atraco arbitral que sufrió en Gerona, con un gol legal a todas luces anulado en los instantes finales y previos al 1-0, frustró su intento de salir del pozo de la clasificación. Aquel desenlace polémico en Montilivi calentará más de la cuenta un partido en el que Diego Alonso buscará su primera victoria de verdad, tras el respirillo de la Copa del Rey, después de los dos empates ligueros ante Real Madrid y Cádiz y de la derrota con el Arsenal.

Para el partido en Vigo, Alonso debe tirar de Badé, tras haber apostado por Sergio Ramos claramente

Así, cuando la temporada está en pena efervescencia, y cuando asoma en lontananza un derbi que llegará asimismo condicionado por lo que haga el Sevilla en Balaídos y Londres, el entrenador blanquirrojo se encuentra como se encontraba José Luis Mendilibar hace unos meses, con Gudelj y Badé como baluartes garantes de la seguridad del equipo desde la zaga. Marcao y Sergio Ramos están lesionados, Nianzou no arranca tras otra larga lesión y Gattoni no ha pasado por el proceso de adaptación de competir de verdad antes de ofrecerse como una opción de mínimas garantías.

Porque el giro de la planificación -a medias entre Monchi, que fichó a Pedrosa y Gattoni, y Víctor Orta- no ha sido suficiente para que el actual entrenador cuente con opciones para elegir. Sobre todo después de lo visto en Quintanar de la Orden, donde Nianzou volvió a evidenciar que ni siquiera ante un rival cinco categorías por debajo como el equipo manchego, que milita en la sexta división del fútbol español, es capaz de dar un mínimo de seguridad.

En Quintanar jugó titular Nianzou sin despejar las dudas que se ciernen sobre su seguridad

Con 0-1, su cesión corta de cabeza, bien es verdad que con un fuerte viento, a Nyland habría acabado en gol en cualquier campo de Primera Divisón. Y eso se ha quedado en la retina tanto de los aficionados como del cuerpo técnico. Así como que a Gattoni lo puso Alonso para probar con una zaga de tres centrales que en estos momentos, y sin Sergio Ramos disponible, se antoja una opción poco fiable.

El Sevilla afronta el partido en Vigo además después de regalar dos tantos precisamente en la salida del balón en Cádiz. Aunque es verdad que fueron fruto de dos yerros individuales muy determinantes: el regate hacia dentro de Lukébakio cuando ya estaban lanzados en la salida los laterales y el erróneo balón vertical por dentro de Sergio Ramos desde el área, con la defensa asimismo abierta para procurar una efectiva salida del balón.

Si Sergio Ramos forzara y recayera antes del parón podría sufrir su largo proceso de baja en el PSG

El caso del central camero es peliagudo. Su lesión no es grave, según dijo el técnico uruguayo en Quintanar de la Orden. "Todas las valoraciones que tenemos es que es una lesión que no es de larga duración, pero tendremos que ir evaluando día a día, semana a semana, para determinar cuándo podrá estar. No sabemos si va a estar para a los últimos partidos antes del parón o va a estar para el regreso", explicó.

Sin decirlo abiertamente, dejó entrever que el futbolista está por la labor de intentar jugar el Sevilla-Betis del próximo 12 de noviembre, un partido que no se plantearía jugar si no fuera el derbi. Si corre el riesgo, puede recaer en la lesión del sóleo, la misma que sufrió en el PSG, y dejar a Alonso con los dos centrales que tuvo Mendilibar: Gudelj y Badé, con el que el uruguayo apenas había contado...