El Sevilla viaja a su particular Arcadia: Alemania

Un año, un mes y ocho días después, el Sevilla regresará al mismo lugar donde se coronó hexacampeón de la UEFA Europa League, ese título del que dan fe los seis trofeos de los que presume orgulloso el club en su museo, con una vitrina única en el mundo. Fue en Colonia, corazón del área del Rin-Ruhr, un lugar que conoce perfectamente el Sevilla en su amplísimo periplo europeo.

Allí batió al Inter y al Manchester United en pro de su séptimo título europeo –hay que sumar la Supercopa de Europa de 2006– después de haber superado a Roma y Wolverhampton en la cercana Duisburgo, también en ese conglomerado metropolitano que es el alma del estado de Renania del Norte-Westfalia. Alemania es como una especie de Arcadia, más épica que bucólica, que inspira al Sevilla, al que ahora le toca visitar una de las urbes más modernas e industrializadas de Alemania, Wolfsburgo.

La sede de Volkswagen, en la Baja Sajonia, es el próximo destino en el formidable periplo europeo del Sevilla, que acude a esta urbe industrial de fundación vigesimonónica con los galones del respeto continetal que se ha ganado a pulso. Será la duodécima visita a un equipo alemán en partido oficial. Y en casi la mitad de estos partidos en territorio germano salió vencedor. Pese a que el del Volskwagen Arena se presenta como el partido a priori más difícil del Grupo G de la Champions, el equipo de Julen Lopetegui acude ya encallecido a retomar un camino que ya conoce. Así quiere seguir escribiendo su grandeza europea el Sevilla.

Múnich, Dortmund, Gelsenkirchen, Stuttgart, Mönchengladbach... El Sevilla se ha medido ya a todos los grandes de la Bundesliga: Bayern, los dos Borussias, el hermano Schalke 04... Y pocas veces salió escaldado de su visita. En la Champions, por ejemplo, sacó un digno empate en el cruce de cuartos de final con el todopoderoso Bayern. Y un rabioso y casi épico empate en su última visita, al Borussia Dortmund, última parada alemana con eliminación en octavos por mediación del gigante Haaland. Pero las pulsaciones vuelven a acelerarse al recordar cómo jugó y cómo apretó el Sevilla de Lopetegui hasta casi forzar la prórroga en pro de la remontada, con aquel formidable cabezazo de En-Nesyri en el minuto 95.

Eso fue hace unos meses, el 9 de marzo. Y a Alemania vuelve el Sevilla a retomar su senda de hazañas alemanas. Pero también tiene heridas de guerra el Sevilla de sus incursiones allende el Limes Germanicus, al norte del Rin y el Danubio. Por ejemplo, en la misma Baja Sajonia a la que viaja el martes, pero más al norte, empezó a minarse el Sevilla de Marcelino, al caer por 2-1 frente al Hannover 96, que eliminó en la vuelta de aquella previa de la Liga Europa a aquel equipo que trataba de levantar el técnico asturiano.

El Wolfsburgo, como entonces el Hannover 96, no es un rival de alta alcurnia, no es un Junker, la aristocracia prusiana, de la Bundesliga. Y ahí puede estribar el peligro de un partido en el que el Sevilla está obligado a enmendar la plana de su empate ante el Salzburgo, encuentro en el que fue expulsado En-Nesyri por doble amonestación tras su infantil piscinazo ante el inclemente Kulbakov, por lo que no podrá reeditar su proeza inconclusa en Dortmund, aquel doblete.

Acude el Sevilla como tercero de la Liga, con un partido menos, y justo cuando el Wolfsburgo ha cedido terreno en la Bundesliga y también es tercero, tras su primera derrota, 3-1 en Hoffenheim. El equipo de Lopetegui, con dos goles en contra, es de los que menos encaja junto a City, Chelsea y Nápoles –corazas azules–, y eso también es un aval para esta reedición de las hazañas germánicas. Todo empezó un 8 de diciembre de 1982 con la dura goleada que le endosó el Kaiserslautern (4-0). Desde entonces, el Sevilla ha escrito brillantes páginas en Alemania y a ello se apresta de nuevo.