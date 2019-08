El Sevilla arranca la puja por Bergwijn en 25 millones

La negociación para el fichaje del holandés Bergwijn ya es un hecho. El director deportivo del Sevilla, Monchi, se ha dirigido formalmente al PSV Eindhoven para plantear una primera oferta por el mediapunta internacional y ha establecido el inicio de la puja en 25 millones de euros.

Según el periódico holandés De Telegraaf, siempre de un alto nivel de credibilidad a la hora de ofrecer sus noticias, la negativa del PSV ha sido tajante a esa cantidad. Hay que tener en cuenta que Bergwijn ha estado en las quinielas para reforzar a equipos mucho tronío en el fútbol europeo, aunque el Bayern parece que finalmente ya se ha decantado por el alemán Sané y esto cerraría unas de las puertas para el futbolista.

La otra opción sería el Ajax, pero, lógicamente, el PSV no tiene ninguna intención de reforzar a uno de sus principales rivales en la lucha por conquistar la Eredivisie.

El PSV había tasado la salida de Bergwijn en torno a los 40 millones de euros, pero no parece que vaya a ser ésa la cotización de un futbolista que, por ejemplo, no fue decisivo esta semana para clasificar al equipo de Eindhoven para la pelea definitiva por la Liga de Campeones. Bergwijn protagonizó contra el Basilea una gran jugada con el marcador en 1-1, pero no fue capaz de concretarla y después llegó la eliminación del conjunto holandés.

Bergwijn, de cualquier manera, dependería absolutamente del traspaso del Sevilla de Ben Yedder, algo que no acaba de producirse, y tiene otras alternativas de un menor coste económico para la entidad nervionense.

Una noticia negativa para esta opción de Bergwijn y el Sevilla se producía paralelamente con la marcha de Hirving Lozano con destino al Nápoles. La prensa holandesa publicaba que el mexicano incluso ya ha viajado a la ciudad italiana y eso podría cerrarle la puerta a nuevos traspasos, ya que el PSV se ha debilitado mucho con la marcha de Luuk de Jong al Sevilla y ahora con la de Lozano.