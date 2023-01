El Sevilla descarta a Reine-Adélaïde en el reconocimiento médico

El Sevilla no fichará a Jeff Reine-Adélaïde después de comprobar que sus dos lesiones de rodilla sufridas entre 2020 y 2021 no dan seguridad que el jugador pueda competir con garantías. El fichaje del francés, cedido por el Olympique de Lyon, estaba supeditado al reconocimiento médico, hecho que no ha superado el centrocampista, al menos momentáneamente.

Reine-Adélaïde, que aterrizó en Sevilla este lunes por la noche, sufrió dos roturas del ligamento cruzado anterior durante su estancia en Francia, y esta circunstancia ha sido definitiva para que, en principio, no firme finalmente por el Sevilla a pesar de que había un acuerdo con el Lyon de cesión hasta final de temporada y una opción de compra de 12 millones de euros.

Jorge Sampaoli se había referido en su rueda de prensa al jugador este mismo martes. "Me enfrenté a él al año anterior en Francia y es un volante con mucho dinamismo, buen desnivel por el centro, que tiene llegada y talento. Nos puede aportar cuantitativamente y creo que también cualitativamente. Tiene condiciones para ayudarnos en un lugar en el campo en el que estamos muy justitos", indicó.