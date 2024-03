Sevilla, tres jornadas a modo de tanda de penaltis con el Cádiz

Un solo triunfo en los últimos cinco partidos, con la derrota ante un rival directo como el Celta que remontó en el Ramón Sánchez-Pizjuán y el empate sobre la bocina del Almería cuando el equipo de Quique Sánchez Flores se veía ya, antes de tiempo, con los tres puntos en el bolsillo como resultados más recientes vuelve a generar runrún a Nervión, de nuevo envuelto en un estado de nerviosismo por los resultados y volver a ver el descenso a seis puntos, todavía una distancia que debería dar cierta tranquilidad si bien la inestabilidad institucional no ayuda.

Seis puntos que cualquier conjunto que al principio de curso se plantara como objetivo la permanencia daría por buenos a estas alturas del campeonato, pero no el Sevilla, en otra campaña irregular de idas y venidas de entrenadores y jugadores y con el presupuesto del próximo curso comprometido. Pero eso seis puntos tienen asterisco, ya que el Cádiz, conjunto que marca ahora el descenso, jugará antes que el conjunto hispalense las tres próximas jornadas.

Es decir, el Sevilla puede saltar al Coliseum para enfrentarse el Getafe el próximo sábado, 30 de marzo (14:00), con sólo tres puntos de renta si al equipo amarillo le da por ganar un día antes, el Viernes Santo, al Granada (21:00) en un duelo clave por la salvación. Presión añadida o un aliento de tranquilidad en caso de que el cuadro de Pellegrino no consiga sumar los tres puntos en el estreno de José Ramón Sandoval al frente del cuadro nazarí.

Esta situación se repetirá las dos siguientes jornadas. Tras el parón por la final en La Cartuja de la Copa del Rey el 6 de abril el Cádiz recibirá al Barcelona el 13 de abril a las 21:00, otra vez justo antes del partido del Sevilla, el siguiente en la línea del tiempo del fin de semana ya que juega en Gran Canaria frente a Las Palmas el domingo a las 14:00 sabiendo ya el resultado del cuadro gaditano. Circunstancia parecida se producirá una semana después, cuando el Cádiz visitará al Girona el sábado 20 de abril recibiendo el equipo nervionense al Mallorca el lunes 22 (21:00).

Quedan lejos estas citas todavía, pero no la próxima jornada que apunta a ser clave en la pelea por la salvación. El Cádiz, a cinco puntos del Celta y a seis del Sevilla, se juega sus opciones ante el Granada sabiendo que puede meterle a sus rivales un punto de presión en caso de ganar ya que verían recortadas sus rentas antes de empezar sus respectivos encuentros. Imaginar que el Sevilla salte al Coliseum para jugar con el Getafe de Bordalás a tres puntos del descenso es una opción tan real como que pueda hacerlo con la posibilidad de dejar encauzada la salvación sin antes el Cádiz no ha sido capaz de superar al Granada.

Salvando las distancias, será como una tanda de penaltis. Si el lanzador del conjunto que tira antes marca el siguiente dispara con el lógico temor de ver reducido su margen de error.

Por suerte para el Sevilla, el calendario del Cádiz no es nada fácil, ya que tras el duelo andaluz recibe al Barcelona y después visitará al Girona, si bien no hay que olvidar que ha sido el triunfo ante el Atlético en el Nuevo Mirandilla lo que ha abonado el sueño de la permanencia. No hay horarios más allá. El siguiente rival del Sevilla es el Betis en el derbi en Heliópolis mientras que el Cádiz recibirá al Mallorca antes de jugar en el Santiago Bernabéu el fin de semana siguiente, cuando los rojiblancos se enfrentan en su estadio a un Granada que puede llegar ya desahuciado.

Nunca se sabe si en una tanda de penaltis es mejor lanzar primero o no. Depende del acierto. Del resultado. Como le pasará al Sevilla en estas tres próximas fechas, en las que puede respirar tranquilo alejándose del peligro o complicarse su situación un poco más jugando con la presión de ver que el Cádiz, primer lanzador de la tanda, ya ha marcado. Pero cabe recordar que al Sevilla se le han dado bien las tandas de panaltis.