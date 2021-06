La presión del padre de Guedes: "En el Valencia no hay Champions"

Rogerio Guedes, padre del futbolista del Valencia en el que ha puesto sus ojos el Sevilla para reforzar la línea del ataque, está poniendo de su parte para que su hijo cambie de aires este verano. El progenitor del extremo portugués entiende que su ciclo en el Valencia ha terminado, dado que en Mestalla no puede desarrollar todo el talento que tiene.

En declaraciones para la radio portuguesa Antena 1, Rogerio Guedes fue preguntado por cómo estaba Guedes, que está a punto de afrontar la Eurcopa con Portugal, una de las favoritas y vigente poseedora del título. "

"Si no fuera por el club en el que está, por los problemas que tiene el club, estaría bien. Sólo brilla cuando hay un equipo que le permite brillar", reclamó Rogerio.

Inmediatamente, fue preguntado si cree que este verano cambiará de club su hijo. "No sé, pero allí (en el Valencia), no hay Champions, no hay Europa League, él allí está de más".

Su argumentación es diáfana. El padre de Guedes quiere para su hijo, destacado internacional de Portugal, un club en el que pueda destacar a lo grande, porque tiene nivel de Champions o así lo entiende él.

También lo entiende así el Sevilla de Lopetegui, que quiere dotar de más verticalidad y velocidad a su ataque, a sus alas. Ahí Monchi tiene que hilar fino para aprovechar su relación con Jorge Mendes y también la deficitaria situación del club propiedad de Meriton Holdings, empresa de Peter Lim. Hace falta liquidez en Mestalla.

Por tanto, ni siquiera se contemplará la peregrina especulación de un posible trueque de Alcácer por Guedes que, según la prensa valenciana, podría desear el Villarreal, que por otro lado sí jugará la Champions como el Sevilla y podría ser un duro competidor por el extremo portugués de 24 años.

El Valencia invirtió en Guedes 40 millones de euros que podrían alcanzar 50 en bonus de rendimiento y, lógicamente, no va a regalar al portugués.