El Villarreal, competidor de Champoins, se interesa por Guedes

El triunfo del Villarreal en la final de la Europa League, celebrado por muchos sevillistas y también por el propio club, que ha reiterado sus felicitaciones en público al club amarillo, lo convierte asimismo en un competidor de mercado.

La clasificación para la Champions le inyecta una importante energía financiera a un club siempre bien regido por Fernando Roig. Desde Valencia, por ejemplo, apuntan a que el Villarreal ha irrumpido en la escena de pujadores por Guedes.

Aunque de momento lo que se esboza es una extraña operación que no querrán en Mestalla, donde hace falta liquidez. Se trataría de un trueque entre Alcácer y Guedes, o de incluir al ex delantero valencianista en la operación. Sea como fuere, no será barato sacar al portugués de Mestalla.

En los mercados anteriores, el Atlético de Madrid llegó a ofrecer 60 millones de euros por el extremo portugués, uno de los valores del redil que maneja Jorge Mendes.

Ahí la relación de Monchi con el todopoderoso agente luso será importante. Hace dos veranos cerraron el traspaso de Óliver Torres, por ejemplo. Pero lo de Guedes y el Villarreal da una pista de cómo pueden cruzarse los caminos de nervionenses y amarillos, fortalecidos como rival de Champions que partirá en el bombo 1 como campeón de la Europa League.