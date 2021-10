Parón FIFA: El abuso creciente de las selecciones

La valía de una plantilla también se mide en su número de internacionales. La actual del Sevilla recupera una de sus cifras más altas de representantes en las distintas selecciones en la larga trayectoria de Monchi como director deportivo. En este segundo receso de la Liga por partidos de selecciones, hasta once profesionales en nómina del Sevilla han viajado para jugar por sus respectivos países, lo cual debe suponer un motivo de orgullo, pero también de preocupación. Nada nuevo bajo el sol, porque el denominado virus FIFA puede dejar cicatrices en forma de lesiones, cansancio y largos viajes.

Sucede que el ente que rige el fútbol mundial decidió apretar las tuercas para explotar aún más el fútbol de selecciones y amplió la ventana internacional a tres fechas, en lugar de la clásica de dos. Y por ahí crece el tradicional abuso que las selecciones han hecho sobre los clubes que pagan las muy suculentas nóminas.

Football fans looking to see when the international break ends pic.twitter.com/5rf8tsrczD — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) October 5, 2021

Este abuso creciente de las selecciones está afectando especialmente al Sevilla esta temporada. De momento, se ha visto envuelto en ese fuego cruzado, de claros tintes económicos por los dividendos televisivos, que existe entre la FIFA y la UEFA al más alto nivel internacional y entre la RFEF y LaLiga, en el ámbito nacional. Se adhirió con ésta y solicitó el aplazamiento del Sevilla-Barcelona de la cuarta jornada, con una razón fundamentada, ciertamente: tres de sus internacionales no podían regresar de sus partidos con Argentina con el tiempo de descanso necesario para un partido de ese nivel. Y ahora, de nuevo va a verse afectado, aunque en esta ocasión no habrá aplazamiento.

La fuerza de la Conmebol

La Conmebol, acrónimo de la Confederación Sudamericana de Fútbol, logró con la aquiescencia de la FIFA retrasar esa triple fecha para las eliminatorias del Mundial, no se sabe muy bien con qué justificación, más allá de un mayor tiempo de preparación de las respectivas selecciones, quizá con la excusa de que sus futbolistas, con mayoría en Europa, deben atravesar el charco. Los sudamericanos tienen fuerza en la FIFA y lo pagan los clubes europeos. El caso es que de nuevo Montiel, Acuña y el Papu tendrán que jugar un partido fijado en Sudamérica el jueves 14, pero que en realidad con el cambio horario se mete ya en la madrugada del viernes 15 (1:30).

No es el único caso de abuso en esta ocasión, dado que también es reseñable que la Real Federación de Fútbol de Marruecos ha sido poco sensible con la lesión de En-Nesyri y no ha atendido la petición del Sevilla de desconvocarlo.

En-Nesyri, ¿brindis al sol?

El delantero de Fez es una estrella en su país, un símbolo y un titular fijo en el equipo que dirige el veterano Vahid Halilhodzic. Puede que todo sea un brindis al sol, que En-Nesyri viajase junto con Bono y Munir para otro triple compromiso con Marruecos como un gesto para no soliviantar a los marroquíes, y que exista el acuerdo tácito de que no fuerce y no juegue ni un minuto de esas tres citas, la primera en casa ante Guinea-Bisáu, otra devolviéndole a ésta la visita y una última, ya el martes a las 15:00, también fuera, en Guinea. Pero para la recuperación de su lesión muscular no parece lo más oportuno que esté viajando por África con su selección, aunque finalmente no juegue, en lugar de seguir su plan de rehabilitación en Sevilla, con el cuerpo médico del club nervionense.

Lopetegui, en ascuas

El asunto es que Lopetegui y sus ayudantes no saben a ciencia cierta en qué estado volverán cuatro de sus futbolistas, dos de ellos titularísimos, Acuña y En-Nesyri.

El primero juega junto a Montiel y Papu el tercer y último partido de eliminatorias sudamericanas esa madrugada de viernes, el Argentina-Perú, después de los encuentros Paraguay-Argentina (a la 1:00 de este viernes), y el Argentina-Uruguay (a la 1:30 del lunes 11). Los sudamericanos son los últimos que empiezan a jugar y los últimos en terminar y los tres argentinos del Sevilla volverán ese viernes 15 para ejercitarse a las órdenes de Lopetegui el sábado 16 y viajar inmediatamente para jugar en Vigo el domingo 17... Todo un abuso que ya verá Lopetegui cómo gestiona, porque, en esta ocasión, no hay aplazamiento.

Curiosamente, LaLiga sí ha pedido el aplazamiento esta vez del Real Madrid-Athletic y el Granada-Atlético. Ambos quedaron fijados el domingo, como el del Sevilla, pero ya los ha sacado de su parrilla de horarios la patronal que dirige Javier Tebas. Pero eso es harina de otro costal...