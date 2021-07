Pretemporada: El primer entrenamiento del Sevilla 2021-22

El Sevilla de la temporada 2021-22 ha roto a sudar en la cálida tarde de este miércoles 7 de julio, con una primera sesión en la ciudad deportiva tras los preceptivos controles y test médicos que han supuesto el pistoletazo de salida de la pretemporada.

El grupo de futbolistas, una quincena de la primera plantilla más los nueve canteranos que realizarán la primera parte de la pretemporada al menos, se ejercitaron a partir de las 19:30. Primero recibieron una charla de Monchi, que les dio la bienvenida, y luego otra de Julen Lopetegui, que habló a los futbolistas antes de las primeras carreras por el césped.

Entre las novedades estaban las caras de Pozo, por ejemplo, que se incorporó junto al resto pese a que terminó algo más tarde tras su debut oficial con la selección absoluta en el amistoso con Lituania y su ingreso en la burguja antes de la Eurocopa.

También se han ejercitado a las órdenes de Lopetegui y su cuerpo técnico futbolistas que no tienen nada claro su destino aún. Son los casos de Gnagnon y también de Idrissi y Rony Lopes. No lo ha hecho Amadou, con permiso del club para seguir buscando un destino, ya que cumple contrato en 2022 y no cuenta.

Jesús Navas estrenaba feliz su flamante renovación mientras que Dmitrovic era la única cara nueva de estes Sevilla 2021-22.

Aún faltan los internacionales que terminaron más tarde y los que aún tienen compromisos internacionales, como Acuña y Papu Gómez, que jugarán en la madrugada del domingo la final de la Copa América, o Diego Carlos y Bryan Gil, que disputarán con Brasil y España los Juegos Olímpicos, justo antes de que comience la Liga el 15 de agosto con el Sevilla-Rayo Vallecano.