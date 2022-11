El Sevilla ya está rumbo a Mánchester

El Sevilla FC ha puesto esta mañana rumbo a Inglaterra, donde este miércoles cierra su participación en la Champions League en la sexta y última jornada de la fase de grupos. El equipo de Jorge Sampaoli, no obstante, ya piensa en el derbi del domingo, toda vez que no se juega nada en su enfrentamiento con el City de Guardiola. El Sevilla ya no puede acceder a los octavos de final y tiene la tercera plaza, que le da acceso a la Europa League, asegurada

Youssef En-Nesyri, ya recuperado, y el joven Carlos Fernández son las novedades en la expedición, que ha partido desde el aeropuerto de San Pablo a las 10:30 de la mañana. Al frente de la misma figura el presidente, José Castro, y el director general deportivo, Monchi.

El equipo entrenará en la tarde de este martes en el Etihad Stadium, donde Sampaoli ofrecerá su rueda de prensa acompañado de un jugador.