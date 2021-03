Jordán: "Respeto al árbitro, pero no entiendo que Mingueza no vea la segunda tarjeta"

El futbolista del Sevilla Joan Jordán ha pasado por los medios oficiales del club de Nervión para ofrecer su punto de vista sobre el partido ante el Barcelona.

Sensaciones

"Es difícil hacer una lectura después de la derrota tan dura de hoy. Teníamos mucha ilusión por esta competición. Llevas un año muy bueno, haciendo cosas muy buenas. El grupo se merecía este premio, pero no ha podido ser. Estamos muy dolidos, nos sabe muy mal por nuestra gente, tenían más ganas que nosotros de llegar a esa final".

Lectura del partido

"Entrando en el análisis hemos tenido el partido con el penalti. Si metemos pasamos, pero no entra y en la última acción nos meten el 2-0. En una expulsión previa de Fernando. Luego respeto al árbitro mucho, pero no entiendo cómo la segunda tarjeta a Mingueza no se enseña. El otro día a Leo no lo expulsan y hoy a Fernando sí, pero nosotros somos un club y yo he aprendido a que nosotros no nos rendimos. No me quiero excusar, pero queda mucho por delante y nos vamos a levantar".