Castro: "Por algo somos el rey de la Europa league"

El presidente del Sevilla, José Castro, ha mostrado su satisfacción por disputar otra final después de una nueva noche mágica en Nervión.

Una nueva final

"Estanos enormemente contentos, como no puede ser de otra forma. Equipo extraordinario, afición mejor, plantilla y entrenador, igual. Era muy difícil en un año como éste, duro, complicado, llegar a una final de Europa League. Nunca se rinde. El feeling es especial y no por casualidad. Somos por algo el rey de la Europa League. Apostamos mucho. Nos transformamos, la ciudad, la afición y la plantilla. Partido extraordinario ante un rival muy bueno. El que gana al final en Europa League es el Sevilla".

Crecimiento

"Hemos hecho las cosas mejor que los demás. En la Europa League lo hacemos mejor que los demás. Estamos por méritos propios. No es casualidad. El equipo se sobrepone a todo. Ya lo hicimos en Colonia con el Manchester e Inter. Al final, siempre gana el Sevilla".

Renovación de Mendilibar

"Tenemos que tener calma. Ahora estamos contentos con el entrenador. Al final mandan los resultados y en Liga y Europa estamos contentos. No es momento de tocar nada. Nos quedan cuatro partidos en los que queda por jugar mucho. Una final en la que podemos tocar plata y no olviden que somos el único equipo español en Europa que puede ganar un título. No tenemos ningún problema con Mendilibar. Tenemos conversaciones fluidas, es un tipo normal y extraordinario. Ha ordenado al equipo y le ha dado alas. Prueba de que la plantilla era buena y lo que había que hacer era saber dirigirla. Ahora mismo lo importante no es renovar o no. Estar centrados en la final y quedan cuatro partidos. Ya nos sentaremos y tomaremos decisiones".

Viaje

"Mañana a las nueve de la mañana se reúne el comité de dirección con los jefes de área para seguir organizando la final. Llevamos 15 días organizándola. La UEFA lo tiene por protocolo. Los cuatro equipos preparan la final. Mañana tendremos mucho trabajo, bendito trabajo. Bendita final porque este año lo hemos pasado muy mal y esto se lo merece la afición. Al final veremos a ver cómo termina la temporada. A lo mejor termina mejor de lo que todos pensábamos".