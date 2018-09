Mercado: "Me asusté, pero ya estoy con ganas de incorporarme"

Gabriel Mercado, central del Sevilla, ha explicado las sensaciones que tiene tras haber abandonado en la mañana de este martes el hospital donde fue intervenido de la fractura de cúbito que sufrió en el derbi. "Noté que algo se había desplazado y me asusté. Al intentar correr supe que algo no estaba en su lugar correcto", ha asegurado el argentino en los medios del Sevilla.

Ya en su casa, el defensa ha hablado sobre lo sucedido y sobre su estado de ánimo: "Me encuentro mejor, aún tengo signos de dolor pero con ganas de incorporarme al club y con mis compañeros y poder volver a jugar al fútbol. La primera noche apenas dormí por el dolor y porque se te pasan muchas cosas por la cabeza a la vez. Ya con los calmantes pude ir descansando más aunque no puedo pretender que no me duela".

El central sevillista se mostró dolorido por la lesión y por la derrota: "Me asusté porque no podía mover el brazo y noté que algo se había desplazado. Al intentar correr no pude y fue cuando ya supe que algo no estaba en su lugar correcto. Me dolió perder el partido pero afortunadamente volveremos a jugar con ellos el año que viene y espero poder estar ahí".

Además, ha agradecido las numerosas muestras de cariño y apoyo que ha recibido, tanto de aficionados como de compañeros del Sevilla y del Betis. "Me siento muy orgulloso de haber recibido tantos mensajes de muchísimos excompañeros, compañeros actuales y aficionados en las redes sociales, que es algo que te reconforta para volver cuanto antes".