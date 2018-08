Tras Quincy Promes, turno para Portu

Casi sobre la bocina, el Sevilla va a rematar su plantilla con dos extremos, uno para cada flanco del ataque, aunque ambos pueden jugar por dentro. Finalmente, no llegará un delantero centro que supla a Mariano, la fuerte apuesta frustrada por el tanteo del Real Madrid. Entre una cosa y otra, la dirección deportiva se decantó por Quincy Promes, desequilibrante mediapunta que ha jugado sobre todo en la banda izquierda, a pierna cambiada, y Portu, un jugador hecho a la filosofía de Pablo Machín que fue una de las revelaciones la pasada Liga. Por el primero, el Sevilla y el Spartak cerraron el acuerdo para el traspaso. Por el segundo, aún hay tela que cortar, pero no parece que el club de Nervión esté para muchas dudas antes de las doce de la noche de hoy, fin del mercado estival.

Quincy Promes aterrizó en el aeropuerto de San Pablo poco antes de las 22:30 de anoche, mientras el Sevilla jugaba con el Sigma Olomouc. El jugador ha sido protagonista indirecto del penúltimo miniculebrón de un verano lleno de anécdotas y fichajes frustrados por parte del Sevilla. El club de Nervión llegó a un principio de acuerdo con el Spartak de Moscú, el club propietario de los derechos del internacional holandés, el miércoles. Tanto fue así que Quincy Promes iba a poner rumbo a Sevilla en un vuelo privado sobre las dos de la madrugada de ayer, hora española, para aterrizar en el aeropuerto de San Pablo a las siete de la mañana. La alarma sonó cuando el vuelo que tenía previsto tomar el mediapunta de 26 años fue cancelado. La razón no era otra que la solicitud del Spartak, ya de madrugada, hora española, de dos millones de euros más sobre el acuerdo de 20 millones.

La frustrada llegada de Quincy Promes, tan próxima en el tiempo al caso Mariano, creó un enorme cúmulo de reacciones negativas por parte del sevillismo, incluso con su vena divertida en algunas redes sociales; otras de poca gracia y menos elegantes. Pero el Sevilla volvió a ponerse en contacto con el Spartak en la mañana de ayer para cerrar el asunto y no dar más pie a ese ambiente negativo que ha envuelto la planificación durante este verano. De esa forma, el acuerdo se cerró por una cantidad entre 20 y 22 millones de euros. Y Quincy Promes viajó.

Anoche ya conoció el Ramón Sánchez-Pizjuán, adonde llegó durante la segunda parte del partido con el Sigma Olomouc. Hoy debe concretarse la firma de su contrato con el Sevilla una vez que pase el preceptivo reconocimiento médico, poniendo fin a otro capítulo de la intensa, y polémica, planificación por parte de la cúpula ejecutiva nervionense.

Inmediatamente al acuerdo con el Spartak, el Sevilla prosiguió con la negociación abierta con el Girona por Portu. El mediapunta y extremo murciano, también de 26 años aunque algo más joven –Portu es de mayo y Quincy Promes de enero–, no viajó con el Girona ayer a Villarreal, con permiso del club. El jugador, en principio, fue incluido por Eusebio Sacristán entre los 20 convocados, pero finalmente se quedó en tierra para terminar de cerrar su traspaso al Sevilla, algo que anoche aún no se había concretado.

En la mañana de hoy debería haber novedades positivas, por varias cuestiones. El Girona tenía previsto, tras su buen debut, un ingreso de unos 17 ó 18 millones por alguna de sus figuras, pero no ha realizado ninguna venta. El Sevilla está obligado a contentar a Machín con un futbolista que es de su gusto, por su capacidad goleadora y de trabajo, por su filosofía, “porque tiene alma y aquí va a encajar”. Y las diferencias económicas son escasas. En principio, se cerrará sobre 16 millones y dos o tres más en variables. Y ya no hay hueco para más, ni delantero ni central, a no ser que haya salidas...