El tren a Europa sólo se coge hoy

Terminantemente prohibido, cabría matizar, como en los carteles públicos que se usan para advertir de las cosas serias y peligrosas. Porque es hasta difícil imaginar qué podría ocurrir, en el actual caldo de cultivo, de crispación incluso, tras el lío de Mariano como penúltimo episodio de una planificación por rematar, si el Sevilla no se mete en el bombo de la Liga Europa. El Sevilla tiene el billete en la mano para subirse al tren, pero no puede permitirse el mínimo desliz y debe subirse a su compartimento en el vagón de los clubes europeos, si es posible sin sobresaltos.

Mañana se cierra el mercado de fichajes en España. Mañana se terminarán muchas de las incógnitas que mantienen en vilo a muchos sevillistas. Mañana se sabrá si el Sevilla remata a lo grande su nómina de jugadores; si suelta el excedente de cupo que tiene; si se queda Ben Yedder obligando a Pablo Machín a meterlo en el canastro aprovechando las virtudes del máximo goleador de las dos últimas temporada; si viene otro central o la defensa se queda tal cual está; si el club se traga el orgullo tras el lío de Mariano y ficha a Borja Mayoral para darle al entrenador un relevo para Andre Silva... Un verano de incertidumbre, de continuo debate en las viscerales redes sociales en torno a la planificación, a la gestión del neófito Joaquín Caparrós finaliza mañana, aún no se sabe con qué resultado exacto. Pero hoy pasa por el Ramón Sánchez-Pizjuán el único tren que llevará al Sevilla a Europa y no cogerlo está prohibido.

Machín dará hoy la convocatoria, tras la activación, sin Amadou

Pablo Machín no dará la convocatoria oficial para el partido de esta noche ante el Sigma Olomouc hasta después de la habitual sesión de activación cuando los partido son tan tardes (21:45). El entrenador sevillista no podrá incluir en la misma a Amadou, cuya sobrecarga muscular sufrida en el partido de ida ha resultado ser una pequeña rotura, según anunció el club el martes tras las pruebas a las que se sometió después de que no le remitieran las molestias. El medio francés se perderá también el encuentro del domingo en el campo del Betis. Lógicamente, en la lista tampoco estará Escudero. El Sevilla aún no ha ofrecido el parte médico, que estaba pendiente de nuevas pruebas una vez bajase la inflamación. En principio, sólo es una luxación de codo.