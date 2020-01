Las baterías mediáticas que acorazan al Real Madrid han cargado contra Monchi por su indignación ante el criterio del VAR para inducir a Martínez Munuera a anular el gol de De Jong. Ex árbitros que trabajan para medios de comunicación como Andújar Oliver e Iturralde González han afirmado que el gran error fue dar validez al gol de Munir. "El mayor error del año de VAR", llegó a decir Iturralde. Pero han pasado por alto dos cuestiones importantes: que el VAR sólo debe intervenir ante errores manifiestos y que la mano en tierra no es sancionable. Y que la jugada es interpretable queda en evidencia porque ni los árbitros se ponen de acuerdo para dictaminar si Gudelj cometió o no cometió falta.

Ambas cuestiones fueron abordadas por Velasco Carballo en su vasta comparecencia ante los medios de comunicación el pasado miércoles. Insistió el presidente del Comité Técnico de Árbitros en que el VAR no puede interpretar lo que el árbitro ve en el césped, sino avisarlo cuando hay un error manifiesto. Y la jugada de Gudelj es de las que ofrecen mil interpretaciones. ¿Es obstrucción si Militano no tiene en poder el balón? ¿Es bloqueo, esa figura nueva de un reglamento que parece revisarse cada fin de semana, cuando las pantallas en la estrategia se entrenan por todos los equipos?

Monchi estalló porque el dogma de que el VAR no puede entrar en las jugadas interpretables ha sido repetido desde verano. "No vamos a cambiar el criterio a mitad de temporada, jamás", dijo Velasco Carballo, que también insistió en que "una mano en tierra o camino de tierra", importante matiz éste, no son manos. Sí lo son las involuntarias que muestran posturas antinaturales, despegadas del brazo y mil matices más. "Deberemos insistir en esa formación didáctica de por qué algunas situaciones se sancionan con mano y otras se dejan sin sancionar porque entendemos que no lo son", reconoció Clos Gómez, del Comité de Árbitros, en la misma comparecencia. Ni los ex árbitros se enteran...

Gudelj se refirió a su bloqueo a Militao en la jugada del gol anulado a De Jong. "Yo en el momento no pienso que es falta y después, viéndolo otra vez, sigo creyéndolo. Me quedo parado con los brazos pegados y él me choca. Sigo pensando que no lo falta. No lo puedo explicar. Me fui para el árbitro cuando estaba revisando el VAR. Le pregunté que qué podía hacer, si no podía quitarme. Él me dijo que yo estaba buscando al jugador rival y que era falta". Quizá el problema es que muchos árbitros no han jugado al fútbol y para paliar ese déficit han puesto el fútbol al servicio de la tecnología.

La disparidad en cuanto a la anulación del gol de De Jong fue patente. En Marca, Andújar Oliver se posicionó contra la validez del gol de Munir. Pero también contra la anulación del gol de De Jong. "Considero que no hay falta de Gudelj sobre Militao. El jugador del Sevilla está de espaldas y se queda quieto. Es el central del Real Madrid el que impacta con el cuerpo de Gudelj", dijo el ex colegiado andaluz.

Daudén Ibáñez también se refirió a esa jugada, en contra del criterio del VAR y de Martínez Munuera. "No aprecio nada que me indique que haya lo suficiente como para señalar falta sobre Militao", dijo en Radio Estadio el ex colegiado aragonés.

Está claro que la jugada del 0-1 anulado es interpretable, no es un error flagrante o manifiesto, y por tanto no debería haber corregido el VAR a Martínez Munuera. La indignación del Sevilla, patente sobre el campo en Lopetegui, también en su análisis posterior, y sobre todo en Monchi tras el partido, estaba justificada en este sentido. No primó que, ante dudas razonables o jugadas de diversa interpretación, el VAR debe respetar la decisión del árbitro. Como reconoció Andújar, "una vez que acudió al monitor, estaba claro que lo iba a anular"... Sobre todo en el Santiago Bernabéu y a favor del Real Madrid.