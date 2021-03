Lopetegui: "Antes del parón nos toca un partido durísimo"

Julen Lopetegui ha realizado su comparecencia telemática antes de viajar esta tarde a Valladolid para afrontar el último partido antes del parón de marzo. "El Valladolid es un buen equipo con muy buenos jugadores, con el mismo entrenador durante muchos años, muy bien trabajado y con jugadores de talento en todas las líneas".

El técnico guipuzcoano abundaba en esta ocasión más aún de lo habitual en el análisis del rival. "El Valladolid es un equipo completo. Tiene buenos centrales, buenos laterales. Janko y Olaza (laterales), por dentro si no estuviera El Yamiq (central titular con problemas físicos) tienen a Bruno o a Javi Sánchez. Alcaraz y Roque Mesa están jugando en el medio, pero San Emeterio y Míchel son alternativas. Orellana y Óscar Plano con Toni Villa como alternativa por fuera, más los puntas, Guardiola, Weissman y también Kodro y Kike Pérez. En definitiva, una plantilla muy completa y con buenos jugadores y creo que bien dirigidos".

Por ello, una vez más espera un partido "complejo y difícil". "Es lo que espero, es un buen equipo, con talento, que nos va a obligar a hacer un muy buen partido. Llevan una muy buena dinámica y el partido que pierden con el Madrid tienen opciones muy claras de ponerse por delante y poderlo ganar. Esa es la realidad y lo que espero del partido de Valladolid".

No anticipar mentalmente el parón: "Antes del parón nos toca un partido durísimo, que nos ilusiona mucho, y tendremos que prepararnos mentalmente al máximo, porque será un partido muy complicado. Luego vendrá lo que tenga que venir y aprovecharemos el tiempo de la mejor manera posible, algunos será con trabajo, otros con descanso; veremos cómo lo organizamos. Antes estamos concentrados en el partido de mañana".

Aquel empate postrero del Valladolid: "El objetivo en cada partido es siempre tener la sana intención de conseguir los tres puntos y superar al rival. Es un buen rival, de los más potentes de esa zona. Y tenemos que preparar muy bien el partido".

Del 4-3-3 al 3-5-2: "Hemos jugado de diferentes maneras, lo hemos hecho varias veces, intentando buscar siempre soluciones. Cada partido es diferente y tratamos dar siempre soluciones. Veremos mañana cómo lo afrontamos, tratamos de optimizar los recursos y buscar soluciones ante las dificultades y ante los perfiles de rivales que tenemos delante. Pero creo que no es tan importante el dibujo como el rendimiento, la toma de decisiones y la ejecución de las decisiones por los chicos en los momentos clave de cada partido".

El cuarto puesto y récord de 76 puntos: "La única cuenta que vale en el mundo del fútbol es ser capaces de hacer muy bien las cosas en el siguiente partido para conseguir los objetivos. Esa es la única cuenta que tenemos los jugadores y los entrenadores. Tenemos que tratar de concentrarnos en eso y poco más. Todos los objetivos de la clasificación, de arriba, de abajo, de Europa, creo que van a estar abiertos hasta el último partido y tenemos que estar preparados hasta el último partido. Y lo único que ayuda es estar concentrados en el partido, en este caso de mañana, con la máxima energía y vitalidad".

Fernando y Ocampos, y otros tocados: "Han hecho una parte del entrenamiento y valoraremos de aquí a mañana. No sólo ellos, hay jugadores bastante justos y cada hora es importante. Tenemos que esperar y valorar incluso mañana por la tarde para tomar la decisión a última hora".

Internacionales en el parón: "Más madera. Si hablábamos de un calendario condensado, más madera. Es lo que realmente hay y los jugadores que van a las selecciones, es un derecho lícito de las selecciones y los chicos tienen ilusión por ir. Sólo podemos esperar que los jugadores vengan con buena salud y que no tengan ninguna lesión. Poco más podemos hacer".

Protesta por jugarse en sábado: "No me siento solo y no soy nadie que tenga que denunciar nada. Simplemente uno a veces emite una opinión en base a la sensación de una decisión sobre tu equipo. A partir de ahí, claro, entre todos tenemos que tratar de hacer y este año estamos haciendo un esfuerzo todos, los entrenadores, los jugadores, los organismos organizadores, todos, para adaptarnos a una realidad social complicada, compleja, difícil, compleja, dura, más duras que el fútbol, porque hablamos de la salud y de la vida de las personas. Y a partir de ahí nos tenemos que adaptar. Y en esa adaptación aparece una condensación muy alta de partidos en muchísimo menos tiempo, y los jugadores tienen dos pulmones y dos piernas, como siempre, y lógicamente se pueden ver afectados, como están viéndose. Es una adaptación que tenemos que hacer todos. No iba por ahí el tema. Faltaría más que el gremio del fútbol se quejara en un momento tan duro de la sociedad".

Ánimos para el Sevilla Atlético: "Están haciendo un gran trabajo Gallardo y los chicos. Ojalá obtengan ese premio, se lo merecen. Es un trabajo muy bueno con gente muy, muy joven para un equipo de Segunda B y eso habla muy bien del trabajo que están haciendo de presente y de futuro. Ojalá tengan ese premio".