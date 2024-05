Iborra iguala a José Antonio Reyes con cinco títulos continentales

El fútbol no cesa de deparar curiosos guiños y uno sucedió en el Estadio OPAP Arena de Atenas el pasado miércoles, cuando El Kaabi batió al portero Terracciano en el minuto 116 y aseguró la primera Conference League para el Olympiacos, que al mismo tiempo ha sido el primer título continental del fútbol heleno. Fue un hecho histórico para un país, pero también una gesta imborrable para un centrocampista valenciano de 36 años que consume sus últimos años de carrera profesional: Vicente Iborra. El ex sevillista, al ser partícipe de la conquista de Olympiacos, pasa a tener cinco entorchados continentales. Lo comparte con un ex compañero y mito del sevillismo, José Antonio Reyes. He ahí el guiño.

Iborra, que limitó en el Sevilla cuatro temporadas, desde la temporada 2013-14 a la 2016-17, fue actor, y no figurante, en los tres títulos que el equipo de Unai Emery encadenó: Turín 2014 ante el Benfica en los penaltis, Varsovia 2015 ante el Dnipro (3-2) y Basilea 2016 ante el Liverpool (3-1). Luego, se marchó al Leicester y en el mercado de invierno de la 2018-19 volvió a LaLiga en las filas del Villarreal. Emery lo repescó y bajo su dirección alzó la cuarta Liga Europa tras aquella interminable tanda de penaltis ante el Manchester United en 2021. El quinto y último título continental lo ganó este miércoles junto a otros dos ex sevillistas, el entrenador José Luis Mendilibar y el delantero montenegrino Stevan Jovetic, que jugó media temporada en Nervión, en 2017, con Jorge Sampaoli como técnico.

José Antonio Reyes, de quien este sábado 1 de junio se cumplen cinco años de su trágica muerte en accidente de tráfico, ganó dos Europa League en 2010 y 2012 antes de disfrutar con su Sevilla FC de los títulos en 2014, 2015 y 2016. En ese trienio dorado, el genio utrerano compartió vestuario con alguien que ahora también comparte su récord de cinco entorchados con él: Vicente Iborra. Eso sí, los de Reyes son todos de Europa League.

Cuatro jugadores permanecen con cuatro títulos de la Europa League. En la relación de privilegiados los ganaron siempre con el Sevilla, en el caso de Jesús Navas y Daniel Carriço, o en tres de las cuatro ocasiones, como les pasó a Vitolo, Gameiro y Beto.