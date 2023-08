Víctor Orta llamó "cagón" a Gil Manzano

El árbitro extremeño Gil Manzano fue protagonista del encuentro sobre el césped, al desdecirse de su decisión tajante de decretar penalti en el balón que da en la parte superior del brazo de David López. Eso provocó después momentos de tensión en el vestuario con el nuevo director deportivo del Sevilla, Víctor Orta.

Según recogía Gil Manzano en el acta posterior, se produjo la siguiente incidencia: "Una vez finalizado el partido y en el túnel de vestuarios, el director deportivo del Sevilla CF, D. Víctor Orta nos acompañó durante este recorrido dirigiéndose a nosotros en los siguientes términos: "Si lo has pitado tú, por qué vas a verlo, si lo has pitado tú, por qué vas a verlo, si lo has pitado tú, por qué vas a verlo, eres un cagón".

Se refería a la jugada del minuto 89 que originó toda la polémica, pues Gil Manzano consideró que la falta lanzada por Rakitic había sido desviada por el brazo de David López, del cual se observa claramente que levanta el codo con la intención de desviar la pelota.

Posteriormente, Gil Manzano, asesorado por Muñiz Ruiz en la sala VOR, el mismo que pitó una polémica mano en otra falta de Ocampos en un Sevilla-Alavés disputado hace dos temporadas bajo un fuerte aguacero, se desdijo y consideró que la parte superior del brazo es algo así como un muñón.

También hubo polémica con un gol anulado por un fuera de juego que no queda claro para nada con las rayas trazadas, sobre todo porque la raya del corte del césped parece decir lo contrario.