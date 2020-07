El vídeo en el que Del Nido destapa su intención: "El que va a gobernar el club soy yo"

José María del Nido va en serio en su asalto a la presidencia del Sevilla, rompiendo el pacto por la paz que firmó, ante notario, con José Castro antes de la Junta de Accionistas de la pasada Navidad.

En un vídeo tomado por un cliente de una terraza se aprecia cómo el máximo accionista del Sevilla se dirige a través de su móvil, por videollamada, a otro accionista. Habla en voz alta porque el volumen de la música le impide hacerlo con más discreción. Y la conversación ha corrido como la pólvora por las redes sociales.

"Yo, cuando entre otra vez, te voy a dar tu sitio, no porque tengas más acciones, sino porque te lo mereces. Tú me dices lo que quieres, oye, José María, yo quiero dos consejeros, tres consejeros, trescientos... Yo no te voy a discutir nunca porque cuando me pediste dos te di dos y cuando me pediste tres te di tres. Lo que tú quieras. Lo que sí te digo es que el que va a gobernar el club soy yo. Eso lo tengo clarísimo. Ya ha llegado el momento otra vez y lo voy a repetir".

Hay muchos movimientos actualmente en el Sevilla entre distintos consejeros y preocupación en el club por este inesperado asalto al poder, rompiendo el pacto firmado hace sólo siete meses.

Del Nido dimitió como presidente del Sevilla en diciembre de 2013 y desde entonces ocupa el cargo José Castro.