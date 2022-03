Lopetegui: "El equipo está con la ilusión de hacer un gran partido"

Julen Lopetegui ha analizado el partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League entre el West Ham y el Sevilla. "Estamos ante un partido importante, bonito, muy complejo, un partido grande, ante un rival grande, el mejor que nos podía tocar, un buen equipo de la Premier League, que lleva varios años a un nivel muy alto y nos va a poner las cosas muy difíciles. Tenemos que ser capaces de dar una buena respuesta ante un buen rival y en un ambiente extraordinario y tenemos que abstraernos de todo y hacer un buen partido ante un equipo plagado de grandes futbolistas".

El entrenador sevillista era preguntado en la sala de prensa del Estadio de Londres sobre qué West Ham espera: "Yo espero un equipo plagado de jugadores extraordinarios que nos van a poner las cosas muy complicadas. Ellos querrán jugar sus bazas, que son muchas. Es un equipo capaz de atacarte de muchas maneras, tienen calidad en todas sus líneas, jugadores definitivos en la zona ofensiva, como Yarmolenko, Benrahma, Vlasic, Fornals, Antonio también... Declan Rice, Soucek, Lanzini... Son jugadores de muchísimo nivel … A balón parado también, es un equipo que maneja muchos conceptos del juego. Pero lo más importante es lo que tenemos que hacer nosotros, ser capaces de, jugando al fútbol y compitiendo bien, ser capaces de superar a un excelente rival como el West Ham".

Por todo ello, Lopetegui habló de que su equipo no piensa en la renta del 1-0 de la ida. "No pensamos en el resultado. Pensaremos en hacer un buen partido de fútbol, lo demás es una consecuencia. Debemos darle al partido lo que toque, unas veces defender bien y otras atacar bien. Debemos estar preparados para ambas cosas".

Un millar de sevillistas en Londres: "Esperemos que los que han hecho el viaje estén felices. Como los que están en Sevilla. Pero para eso vamos a tener que hacer muchísimas cosas bien. El West Ham va a ser un equipo diferente al que vimos en Sevilla. Ya en la ida fue un buen equipo y aquí lo va a ser más. Nos tenemos que preparar para dar la respuesta nosotros, obligarnos para superar las situaciones negativas y ser capaces de generar un ambiente correcto para jugar un buen partido porque el rival y la eliminatoria nos lo van a exigir".

Estado del equipo: "Los veo con la ilusión de hacer un gran partido mañana, no miro mñas allá, no pensando en lo que no están, que son muchos, sino confiando en los que están y siendo capaces de dar la mejor versión con los que están".

Fernando y Montiel, aptos: "Está en la convocatoria y está para ayudarnos. Ya decidiremos mañana. Si está e es para ayudarnos. Ha tenido unas semanas arrastrando una serie de problemas; tiene el alta médica, esperemos que haga un buen entrenamiento y mañana tomaremos las decisiones oportunas. Montiel también tiene el alta médica, ha hecho prácticamente dos entrenamientos con nosotros, igual que Fernando. Su versatilidad... pues si hay alguna necesidad podría salir en otra posición a la suya, según el escenario que haya habrá que pensar en alternativas".