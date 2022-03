Castro explota contra el VAR y los arbitrajes: "Pedimos criterio, esto no puede seguir así"

José Castro ha explotado contra el sistema arbitral, el VAR y los comités federativos en su comparecencia ante la prensa desplazada a Londres para el West Ham-Sevilla. Después de una parte hablando de la dificultad y la ilusión por pasar a cuartos de final, ha estallado al ser preguntado por lo acaecido en Vallecas. De hecho, ha dedicado más de la mitad de su comparecencia a hablar del asunto.

"En el Sevilla hemos dicho muchas veces que respetamos al colectivo arbitral y que no ayuda hablar contra los árbitros, porque no creemos en manos negras ni nada de esto", ya comenzado el presidente del Sevilla sobre el asunto. "Dicho esto, los técnicos, los jugadores, los consejeros y los aficionaos estamos indignados, porque vemos que la disparidad de criterio es enorme. Nos jugamos mucho todos y nos han ocurrido ya tantas cosas que es increíble. Los goles que nos anulan con Osasuna, en Mallorca, el penalti que no nos pitan en Madrid… Y sobre todo lo de este partido del Rayo colma la paciencia de cualquiera", ha dicho en tono crispado.

"Es increíble que un arma que tenemos tan buena como el VAR no se utilice bien. Todavía no he visto una imagen clara, y habrá 20 ó 30, de la mano para que nos anulen el gol, y si la imagen no es clara, lo lógico es que el árbitro vaya a verla al monitor, y no fue a verla. No puedo entender que sí vaya a ver una jugada a cinco metros, cinco metros, donde estaba el árbitro de la acción del penalti, lo pita y se rearbitra por Manzano. Es increíble. Pero sin embargo no ven el pisotón en el gol del Rayo. Son tres decisiones que nos quitan dos puntos más", continuó en referencia a los que pudo perder el Sevilla ante Osasuna y Mallorca.

Además, Castro comparo lo sucedido en Vallecas con lo acaecido en el Metropolitano entre el Atlético y el Cádiz, con González Fuertes usando un criterio totalmente contrario al que usó con el Sevilla. "A Koundé lo expulsan el señor González Fuertes porque ha dado dos puñetazos y resulta que no hay puñetazos y este fin de semana vemos que hay puñetazos y no expulsan a nadie. Y a Delaney lo expulsa por aplausos y este fin de semana en el Atlético de Madrid hay aplausos y no lo expulsan. Es increíble. Es una barbaridad".

El dirigente utrerano incidió en que es un problema de criterio. "Es que esta disparidad de criterio no ayuda a nadie, no sólo a los clubes. Los árbitros están perjudicándose ellos mismos, porque luego hay una presión añadida en los campos hacia los árbitros, en Vallecas se veía el otro día".

Ataque a los comités federativos

Además, Castro puso el acento en que los comités de la Real Federación Española de Fútbol no atienden las alegaciones del Sevilla. "Denuncio públicamente a los comités, porque no nos escuchan. Preparamos informes y no se los leen. No hacen su labor. Los comités no ayudan tampoco, cortan y pegan, contestan cortando y pegando, Y eso no es. Hay que analizar lo que ha ocurrido. Unas veces será y otras no. ¿Pero cortar y pegar textos en lugar de analizar las jugadas? Eso no ayuda. Esto nos perjudica a todos.

La razón de su crítica

"Los árbitros tienen que tener un criterio definido, porque así no podemos seguir", domingo tras domingo", añadió, antes de analizar el porqué de su exaltada exposición: "No suelo hablar de los árbitros, hoy es una excepción, porque creo que ya está bien, hay que decirlo. Yo hablo con quien tengo que hablar sin hacerlo público y educadamente, como tiene que hacer un club señor. Pero la realidad está ahí, no hay criterio y es una realidad que se ve domingo tras domingo y nos sentimos perjudicados claramente". "Pedimos criterio, pedimos criterio, porque esto no puede seguir así", dijo como conclusión de todo.