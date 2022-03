De Zubizarreta a Guardiola, Iniesta, Stoichkov, Bengoechea o Zamorano, los compañeros se vuelcan con Unzué

El Dorsal de Leyenda ha reunido a un nutridísimo grupo de personalidades en el antepalco del Ramón Sánchez-Pizjuán en homenaje a Unzué. Y, además, el Sevilla ha montado un vídeo especial en el que han participado con emotivos mensajes decenas de ex compañeros, de sus distintos equipos o selecciones.

Abrió el acto Julen Lopetegui, que ejerció como anfitrión. "Tenía preparado qué decirte, pero prefiero hablar de nosotros. Él (José Antonio Sánchez Araújo, que ejerce de maestro de ceremonias) ya ha hecho una recopilación de lo que fuiste como deportista y de lo que estás haciendo como persona, como ejemplar. Cuando pasamos un mes en la antigua Unión Soviética como compañeros de habitación (Mundial juvenil 1985) estábamos llenos de ilusión, de planes, que muchos de ellos hemos cumplido con creces. Pero ninguno teníamos en la cabeza que te convirtieras en alguien tan ejemplar y tan inspirador. Que cuando uno tiene alguna duda, dices, para, para, que este nos llevaba al límite. Cuando somos pequeños todos tenemos héroes de cómic. Y yo, que soy un poquito mayor que tú, tengo uno. Eres mi héroe, Juan Carlos, por lo que representas, y el lema del Sevilla no puede estar mejor representado que en tu persona. Te quiero mucho, Juan Carlos, eres mi héroe y te quiero mucho”.

Siguió Andoni Zubizarreta, que fue su compañero en el FC Barcelona, cuyo presidente económico, Eduard Romeu también ha estado presente y le ha dicho: "Te damos las gracias por todo lo que nos estás enseñando en la vida". El directivo azulgrana le entregó un regalo, un escudo labrado del Barcelona.

El ex portero internacional español que Unzué se ha convertido: "Esto no sé si se escribe… Tuve a Juan Carlos en el 88 para disputarme el puesto", comenzó Zubizarreta, y también tuve a Julen en el Mundial de Estados Unidos, ahí hay un cruce que nos señalan las canas. Te doy las gracias por lo que estás haciendo. Esto es una cuestión de vida, de piel, que nos permite visibilizar las cosas que son de verdad importantes. Ayer vi un acto de un enfermo de ELA con el Athletic que no habría pasado si no hubieses dado tú visibilidad a estos enfermos. Se habla mucho de Unzué y a María la dejamos ahí en el banquillo, pero es un equipo perfecto. Ahora ya no somos los raros, los que llevamos el 1, nosotros somos los que estamos ahí. Y nosotros hacemos lo que hacen los porteros, un uno contra uno, donde todo el estadio contiene la respiración, no dar ventajas, aguantar hasta el último momento… El portero a veces es el que marca la idea y el camino. Y tú estas haciendo eso, pero en la vida. Enhorabuena".

También habló en directo Palop recordando su dilatada trayectoria y su ejemplar comportamiento ante la enfermedad. "Tú, durante tantos años fuiste fiel exponente al equilibrio del portero en lo positivo y en lo negativo. Y por eso no me extraña que en esta nueva etapa que te está tocando vivir todo lo afrontas con el ejemplo, con la entereza y con una enorme fortaleza, siempre con la sonrisa en la cara y siempre defendiendo la bandera que te toca defender ahora, la bandera de la lucha contra la ELA. Sigue volando, Juan Carlos, sigue volando porque tu vuelo es ahora más hermoso que cuando volabas de palo a palo en la portería del Ramón Sánchez-Pizjuán. Siempre nos dices que tu vida ha sigue ha sido y sigue siendo una vida plena. La soledad del portero ahora es la multitud que te rodea, los que te rodean y te decimos, gracias, Juan Carlos, por tanto que nos estás dando".

Posteriormente, el Sevilla emitió un vídeo con mensajes dedicados a Unzué de diferentes ex compañeros del navarro en su larga trayctoria como portero o entrenador: Iniesta, Nolito, Begiristain, Tevenet, Busquets, Goicoetxea, Stoichkov, Bengoechea, Xavi, De la fuente, Bakero, Ramí, Guardiola, Zamorano, Luis Enrique y Bono, que cerró esta parte del acto con mensajes grabados desde distintos puntos del mundo.