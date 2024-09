Accionista Unidos, a favor de que Del Nido vote en la Junta de Accionistas de diciembre

Accionistas Unidos (AU), plataforma que aglutina a pequeños accionistas del Sevilla, ha emitido un comunicado en el que se adhiere a las movilizaciones del sevillismo, culpa a los consejeros delegados José María del Nido Carrasco y José Castro de la deriva del club y pide que se garantice el voto de José María del Nido Benavente en la Junta General Ordinaria de Accionistas que debe celebrarse en diciembre. No en la Junta General Extraordinaria de octubre, pues ahí todavía rige la agrupación de acciones.

AU entiende que una vez expire el 10 de diciembre la vigencia del nuevo consejo de administración y la agrupación de acciones que se realizaron en la Junta de Accionistas de 2018, por seis años, ya no tendrá legalidad ninguna privar del voto a Del Nido Benavente en ninguno de los puntos del orden del día. Además, creen que Del Nido Carrasco y Castro deben dejar de estar al frente del club en diciembre.

"En la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas del mes de diciembre se terminará el mandato del actual consejo de administración y terminarán los compromisos de no votación en contra del actual consejo por parte de las acciones de la familia Del Nido por haber ejercido hace 6 años su derecho de minorías", explica una parte del comunicado.

"No entenderíamos que no se les permitiera votar a sus representantes, ni ejercer su derecho de voto en ese momento. No estaremos de acuerdo con actos que entenderíamos al margen de la legalidad, que es la base de nuestra sociedad", arguyen los pequeños accionistas.

Éstos, además, muestran su tremenda preocupación por la deriva de la sociedad, en lo institucional y en lo deportivo. "Si bien entendemos que la situación económica y el límite salarial de la Liga así lo demandan (reducción del coste de la plantilla), no podemos olvidar que son consecuencia de importantes errores de gestión de esta directiva desde las últimas tres temporadas, con fichajes y sueldos a jugadores fuera de las posibilidades económicas del Sevilla".

Por eso, se adherirá a las movilizaciones de la afición para este sábado: "Accionistas Unidos, como parte importante del accionariado minoritario, se unirá, junto al sevillismo de base, a las (movilizaciones) convocadas para el próximo partido de liga ante el Getafe".

Eso sí, vuelven a atacar a los americanos, socios de Del Nido Benavente en la actualidad, y no se posicionan con ningún gran grupo accionarial: "Ninguno de estos accionistas trabaja por mejorar la gestión del club". Y denuncia la "batalla encarnizada entre dos grupos de accionistas principales del club por dominar su gestión". "De ellos vinieron de la mano 777 Partners", la "compra desaforada a pequeños accionistas" para sacarlos del club y monopolizar su gestión y la "guerra accionarial y judicial".

Pero sobre todo destaca su convicción de que Del Nido Carrasco no puede seguir siendo presidente: "En especial, el actual presidente y vicepresidente primero son responsables de la gestión negativa para el club de los últimos años y entendemos que su tiempo al frente del club debe finalizar el próximo mes de diciembre".

Y propone dos soluciones: "O una vuelta al consenso entre los actuales grandes accionistas para formar un nuevo consejo de administración profesional y de capacidad de gestión o que estos den un paso al lado y busquemos otros accionistas sevillanos y sevillistas que deseen gestionar la nave, en pos de un club exitoso en lo deportivo y lo económico. Es posible haciendo las cosas bien".

Comunicado íntegro de AU:

Os escribimos de nuevo para retomar la comunicación con nuestros agrupados y asociados. La directiva de Accionistas Unidos-SFC ha seguido trabajando durante estos meses sin parar, a pesar del verano, dada la convulsa situación deportiva, económica y social por la que atraviesa nuestro querido Sevilla Fútbol club. Seguimos definiendo estrategias y acciones encaminadas, básicamente, a recuperar nuestra identidad e idiosincrasia que este consejo de administración ha dejado de abanderar en los últimos tiempos.

La actualidad deportiva de nuestros equipos ha sido muy azarosa todo el verano, donde hemos asistido a un desmantelamiento de los primeros equipos masculino y femenino en aras de una fuerte reducción de costes vía sueldos, amortizaciones y ventas. Si bien entendemos que la situación económica y el límite salarial de La Liga así lo demandan, no podemos olvidar que son consecuencia de importantes errores de gestión de esta directiva desde las últimas 3 temporadas, con fichajes y sueldos a jugadores fuera de las posibilidades económicas del Sevilla de jugadores que en su mayoría han terminado por fracasar. También el reparto de dividendos con cargo a reservas cuando no hubo beneficios en la gestión o la autoadjudicación de sueldos al presidente, vicepresidentes y Consejeros que no son de acorde a una situación de pérdidas económicas del club. De aquel 'pacto por la pasta', firmado en noviembre de 2019, y denunciado desde el primer momento por Accionistas Unidos, vienen estos lodos.

Como todos los sevillistas, tenemos una profunda preocupación del devenir deportivo y económico del club. Somos conscientes de que en 1992 nos convirtieron forzosamente en una SAD donde no mandan los aficionados, sino las acciones y quienes las tengan. Pero también entendemos que un club de fútbol, sin su afición, no es nada. A lo largo de nuestra más que centenaria historia, han sido los aficionados los que hemos apoyado al club en sus momentos más difíciles, tanto económicamente, permitiendo construir varios estadios, como en la conversión a SAD, donde se suscribieron todas las acciones, como luchando en la calle, como en 1995.

Las protestas convocadas contra la gestión del consejo de administración van en ese sentido. Y como en anteriores ocasiones, Accionistas Unidos, como parte importante del accionariado minoritario, se unirá, junto al sevillismo de base, a las convocadas para el próximo partido de liga ante el Getafe.

Desgraciadamente, en los últimos 5 años hemos venido asistiendo a una batalla encarnizada entre dos grupos de accionistas principales del club por dominar su gestión. De ellos vinieron de la mano los accionistas ajenos de 777 Partners, la compra desaforada de acciones a los pequeños accionistas, con el único objetivo de sacarnos de la gestión del club y monopolizarla, la casi venta del club en 2019 o la guerra accionarial y judicial que estamos viendo actualmente.

Ninguno de estos accionistas trabaja por mejorar la gestión del club. Su único objetivo es mantener, u obtener el poder, para manejar el presupuesto, los cargos y sueldos. En especial, el actual presidente y vicepresidente primero son responsables de la gestión negativa para el club de los últimos años y entendemos que su tiempo al frente del club debe finalizar el próximo mes de diciembre.

Accionistas Unidos entiende que las dos únicas soluciones son o una vuelta al consenso entre los actuales grandes accionistas para formar un nuevo consejo de administración profesional y de capacidad de gestión, o que estos den un paso al lado y busquemos otros accionistas sevillanos y sevillistas que deseen gestionar la nave, en pos de un club exitoso en lo deportivo y lo económico. Es posible haciendo las cosas bien.

En la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas del mes de diciembre se terminará el mandato del actual consejo de administración y terminarán los compromisos de no votación en contra del actual consejo por parte de las acciones de la familia Del Nido por haber ejercido hace 6 años su derecho de minorías. No entenderíamos que no se les permitiera votar a sus representantes, ni ejercer su derecho de voto en ese momento. No estaremos de acuerdo con actos que entenderíamos al margen de la legalidad, que es la base de nuestra sociedad.

Promoveremos que la afición tenga su puesto en el nuevo consejo de administración según dicta la actual Ley del Deporte para defender a la afición en dicho órgano.

Favoreceremos la elección del nuevo presidente, que se comprometa a respetar y apoyar los derechos e inquietudes legítimos de nuestra afición, así como a realizar una gestión responsable, sin déficits, en lo económico y deportivo, que ponga el acento en el interés general de la entidad, y respete los códigos deontológicos que se requieren para el buen ejercicio de la gobernanza del club.

Por último, y tras vivir nuestra afición momentos tan convulsos por motivos ajenos a ella, hacemos un llamamiento a nuestros agrupados, y al sevillismo en general, para dar impulso a la iniciativa presentada por nuestra asociación, con objeto de que la Junta de Andalucía, declare al Sevilla Fútbol club 'Bien de Interés Cultural' con carácter etnológico. Esta iniciativa, además de justa, es más necesaria que nunca porqué protegería a nuestro club, a su patrimonio, y a su historia, de los vaivenes financieros, societarios y extradeportivos que, ahora o en el futuro, puedan producirse.

Os dejamos un enlace desde donde apoyar dicha iniciativa, recordándoos que no hace falta ser socio, ni tan siquiera sevillista, para adherirse a dicha petición.

¡El Sevilla FC, un Bien de Interés Cultural!

Saludos cordiales.

¡Viva el Sevilla Fútbol club!