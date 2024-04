La advertencia de Quique: "Esto era un plan de rescate y no estamos tan mal"

Quique Sánchez Flores ha hablado claro. Frente a los debates sobre si el perfil, el modelo, si el entrenador es más guapo o más feo y si es el idóneo para la próxima temporada, el madrileño ha recordado que lo primero es lo primero, conseguir la permanencia, y ha pedido a todos que "no prejuzguen" al equipo y a los jugadores en los pocos partidos que quedan.

El preparador del Sevilla ha recordado que los números "no están tan mal" y, sobre todo, ha recordado que su llegada al club era "un plan de rescate" y no un plan "de modelo de juego". Ha dicho estas palabras para que calen en aficionados, prensa y dirigentes en la previa al encuentro ante Las Palmas, un duelo que marcará si "hay Feria o no hay Feria" para los futbolistas.

"Los números de estos chicos no están tan mal para lo que es un plan de rescate, que hay que diferenciar frente a lo que es un plan de modelo de juego, son dos cosas muy diferentes por las formas en las que te encuentras al jugador. Que no prejuzguemos mucho en lo que queda porque lo que interesa es estar unidos. Hay muchos equipos que quieren lo que nosotros buscamos. Estamos unidos mejor que separados y más ahora que la temporada está prácticamente ya… juzguemos un poco menos, seamos menos duros para que los chicos tengan un poco de aire, que les demos un poco de aliento", ha explicado un Quique que no ha dicho ni valorado se sienta o no respaldado por el club y que sólo se preocupa de ser "buena persona y buen entrenador".

“Sabéis mejor que nadie, porque sois vosotros los que dirigís la crítica, cómo funciona la credibilidad de un entrenador. Es siempre a través de un resultado. Todo lo que me importa es ser buena persona, ser buen entrenador, ser sincero, ser honrado, llegar con el Sevilla a puerto y dejarlo en la dirección correcta. Con eso estaría”, agrega y aclara que se ha sentido querido en la ciudad: "La gente es simpática, es amable, para comérsela. No salgo mucho pero está siendo amable. Cuando tiene que exigirme, me exige. Me siento muy conectado a Sevilla, a Andalucía y al club. Estoy feliz pero con la merma de no poder estar disfrutando las cosas".

Quique ha insistido en que el equipo ha dado el callo: "Este ha año es muy crítico, lo sabemos, pero en números en los últimos 14 partidos no estamos tan mal a pesar de haber regalado un montón de partidos y habernos llevado un disgusto gordo hace dos semanas".

Ocampos, apto para estar y bien adaptado a lo que le pide: "Es un jugador muy importante porque es muy competitivo. Cada vez que me enfrentado a él siempre he pensado que es mejor que este en el banquillo. Siempre que lo he cambiado de posición he hablado con él porque hay que pedirle cosas diferentes. Ha jugado de delantero, ha pasado por el carril… me gustaría que desde el carril fuera más extremo que defensa, me gustaría que los carriles fueran más ofensivos, sacaran más centros. Creo que Lucas lo puede hacer. Hay en la liga jugadores en carril que son extremos y que en defensa son jugadores adaptados".

La lesión de Sow. "Es un buen jugador, ¿eh.? Tenemos centrocampistas y por números está bien, se puede recomponer… pero es un chico que ayuda, tiene fútbol y tiene piernas. Ha jugado mermado. Siempre nos dio la sensacioón de que es un jugador importante, y nos ha aportado muchas cosas. Se le ha pedido que cuando pise área aporte".

El futuro de Sergio Ramos. "Estoy muy conectado a él. Hemos sido compañeros. Tenemos un piel con piel muy divertido, nos llevamos como si fuéramos futbolistas los dos y también como entrenador y futbolista. Hablo mucho con él. Me siento un privilegiado de ser uno de los entrenadores que lo han tenido. Qué voy a decir, el Sevilla es un privilegiado de tener un jugador así"

La UD Las Palmas y su estilo. "Es un rival que no engaña. Es lo que es, un equipo que le ha metido un 78% de posesión al Athletic, un 77% al Granada, un 54% al Madrid... Habrá lugares en los que se le podrá hacer el partido más incómodo y es lo que buscaremos. Habrá momentos, pero hay que hacerlo. Es un equipo que cuando defiende, lo hace hacia delante, te acorta los espacios. A todos los equipos les cuesta con ellos. Te atrae en salida de balón y es donde tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Si nos hundimos mucho, van a encontrar la jugada, si estamos en bloque medio van a buscar el pase vertical... son peligrosos, tienen varios registros".

Los despidos de Fernando Navarro y Emilio de Dios. “Son dos personas se han dejado querer. Hemos tenido una enorme transmisión, nos hemos dado un gran abrazo y les quiero dar las gracias ahora públicamente. Han sumado para el club. Los motivos del club los respeto y nos encontraremos en el fútbol”.