Akor Adams: “Los goles me ponen contento; hicimos un buen partido y debimos ganar”

Akor Adams estaba muy feliz tras anotar en su llegada relámpago desde la Copa de África, dos tantos que le daban al Sevilla un punto muy valioso. “He vuelto para el partido después de un torneo largo, el equipo me necesitaba y es bueno que el entrenador me haya dado minutos para dar energía al equipo y conseguir el empate”, decía y mantenía que el Sevilla mereció más: “Pienso que han fallado pequeños detalles, hicimos un buen partido que normalmente deberíamos haber ganado. El Elche es un buen equipo, pero tuvimos muchas ocasiones y creo que podríamos haber ganado”, puntualizaba.

“Lo más importante es el equipo, he visto todos los partidos cuando he estado fuera y no eran los resultados que queremos. Hemos conseguido un empate, he marcado y estoy muy contento por el equipo y pensamos en lo que viene”, finalizaba analizando sus tantos.