Akor Adams juega siete minutos y Ejuke no participa en el triunfo ante Uganda

En la tercera y última jornada del Grupo C de la Copa África, la selección de Nigeria volvió a ganar, con lo que se convierte, por ahora, en la única que ha vencido en los tres partidos. No obstante, los sevillistas Akor Adams y Chidera Ejuke tuvieron un papel casi nulo en el triunfo por 3-1 ante Uganda, que jugó con un jugador menos desde el minuto 54 por la tarjeta roja directa al portero Magoola. Adams entró en el carrusel de rotaciones al tener la asegurada la clasificación para octavos de final antes del partido, fue suplente ante los ugandeses y salió en el minuto 87, con todo absolutamente decidido. Jugó 7 minutos sumando los 4 de descuento. Y Ejuke no disfrutó de un solo minuto a pesar de la intrascendencia del choque.

Nigeria jugará su cruce de octavos de final en Fes el próximo 5 de enero, a las 20:00 horas, con un rival todavía por concretar. En las jornadas anteriores, el equipo blanquiverde derrotó a Tanzania (2-1) y a Túnez (3-2). Akor Adams y Ejuke se van a perder, como mínimo, el partido del próximo domingo del Sevilla contra el Levante en el Ramón Sánchez-Pizjuán, correspondiente a la jornada 18ª deLaLiga EA Sports.

Para la siguiente jornada, que cerrará la primera vuelta, el Celta visitará Nervión el lunes 12 a las nueve de la noche. Si pasa su cruce de octavos, Nigeria jugaría en cuartos de final el sábado 10 de enero, y su semifinal, el miércoles 14. La final será el domingo 18.