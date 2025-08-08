Almeyda ve completo su cuerpo técnico con tres asistentes argentinos

Han tardado en incorporarse por unos asuntos burocráticos, pero Matías Almeyda ya los tiene a su disposición con una semana y pico de antelación sobre el inicio de LaLiga. El técnico argentino ha hecho prácticamente toda la pretemporada con la asistencia técnica de Javi Martínez, técnico de la casa que ha promocionado al primer equipo en lugar de Juan Díaz. Y ahora contará con su gente.

Se trata de tres asistentes técnicos, tal cual consta en la web oficial del club, sin mayor distinción jerárquica, que ya trabajaron con Almeyda en anteriores equipos, por ejemplo, en su primera aventura europea con el AEK de Atenas. Daniel Vega, Agustín Salazar y Fabián Álvarez, en el orden en el que constan en la web sevillista, se incorporan a un cuerpo técnico en el que Almeyda apenas contaba como propio con el preparador físico Guido Bonini.

Así, el técnico sevillista se rodea, ahora sí, con cuatro compatriotas con los que ha trabajado en anteriores proyectos deportivos. No viene finalmente Carlos Roa, que ha sido su habitual entrenador de porteros. Y el club sigue aportando otro buen número de ayudantes, ya sean técnicos, analistas o preparadores físicos, para completar el staff técnico del primer equipo.

Además del susodicho Javi Martínez, como trabajadores del club se mantienen en el cuerpo técnico el preparador físico Juanjo del Ojo y el entrenador de porteros Arturo González, promocionado este verano al primer equipo como relevo de Nacho Torres.

De este modo, y tras la incorporación de Daniel Vega, Agustín Salazar y Fabián Álvarez, el cuerpo técnico de Matías Almeyda cuenta con cuatro ayudantes que llegan con él y tres que pone el club: Juanjo del Ojo, Javi Martínez y Arturo. Y en paralelo al cuerpo técnico, no para trabajo de campo, se unen los analistas Juan Antonio Guzmán y Adrián García, también por parte del club.

Para los partidos hay un límite de miembros del cuerpo técnico que pueden sentarse en los banquillos según el reglamento de la RFEF. Ahí se verá cómo se reparten los roles entre los asistentes de campo de Almeyda y sus analistas o ayudantes con dispositivos desde la grada.

Cuerpo técnico de Matías Almeyda