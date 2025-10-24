Almeyda: "Demasiados regalos en un fútbol que no te lo permite"

Matías Almeyda incidió mucho en el segundo gol y lo que condicionó al Sevilla, pues entiende que como en otros goles encajados en anteriores partidos también mediaron groseros yerros y eso hay que evitarlo. En cambio no quiso valorar la jugada del penalti que dio lugar al 1-0.

"El partido fue un partido en el primer tiempo y fue parejo, en el que la diferencia se marca por un error grande nuestro", comenzó diciendo el entrenador del Sevilla. "Y fue otro (partido) en el segundo tiempo, jugamos mejor y más cerca de lo que buscábamos. Somos conscientes de todo, de cada paso que damos tanto adelante como para atrás y hay que seguir", continuó analizando en la sala de prensa del Reale Arena.

El argentino no quiso darle mucho mérito a la urgida Real Sociedad al ser preguntado, sino que incidió en que los errores condicionaron un partido "parejo". "Creo que el partido fue muy parejo, pero los errores nos están condicionando mucho. Si cuento todos los goles que hemos recibido, y los puedo enumerar, son errores muy graves... Para defender una posición y lo que buscábamos, demasiados regalos en un fútbol que no te lo permite y que y nadie te regala nada".

Sobre el desarrollo del primer tiempo antes del error, dijo: "Entramos bien. La primera acción ya marcaba que estábamos en el juego, pero después ya empezamos a resbalarnos, a estar imprecisos, a equivocarnos en pases. Pero no era que el rival fuera superando al equipo, sino estaba parejo. La perdía uno, la perdía el otro... Muchas ganas, poca claridad...", analizó.

Otra vez volvió al yerro de Carmona en el saque de banda hacia el área que fue directamente a un jugador de la Real Sociedad. "El segundo gol condiciona bastante porque el segundo tiempo lo hicimos mejor que el primero, pero no alcanzó como para tener una acción clara. Esto se habla y se ve, esto se revisa, esto se repite y es insistir en todo esto, sabiendo que no estamos en condiciones de regalar tantas cosas fáciles".

No quiso Almeyda entrar a valorar la acción de Cardoso y Yangel Herrera que decretó como penalti Cordero Vega. "No me gusta hablar de este tipo de situaciones. La tengo que ver mejor, no sé... Prefiero no opinar", dijo.