El Sevilla ejerce de resucitador perfecto (2-1)

Segunda derrota consecutiva del Sevilla frente a equipos ubicados en la zona de descenso y otra vez la sensación, desasosegante, de que la calidad de este equipo es ínfima. Los hombres de Matías Almeyda fueron incapaces de crear ni una sola ocasión de gol en toda la segunda parte frente a una Real Sociedad que demostró, con creces, las razones para que arrancara el partido en la zona que conduciría a la Segunda División. Pero ni siquiera así fue capaz el cuadro nervionense de aprovechar esas circunstancias para, al menos, haber asustado a Álex Remiro.

Entre esas limitaciones del propio Sevilla, que vayan por delante que son muchísimas y no pueden ser ocultadas, y el arbitraje de Cordero Vega, pues por ahí se pueden hallar infinidad de explicaciones para que la ecuación salga perfecta. Es cierto que el cuadro de Matías Almeyda no hizo nada para merecerse algún premio, pero la realidad es que cayó derrotado por 2-1 y el primero de los goles llegó en un penalti que no puede ser sancionado jamás, ni en el fútbol moderno ni en el antiguo ni nunca. Y también hubo una jugada bastante polémica en el área realista en la recta final cuando Alfon fue derribado por Aramburu junto a la línea de gol y el silencio de Anoeta fue fiel reflejo de lo que había sucedido.

Pero Cordero Vega no fue tan estricto como lo había sido en la primera mitad, ni siquiera pidió el asesoramiento de Pizarro Gómez, otro que tal baila, en el VAR y el resultado se mantuvo en el 2-1. Por supuesto, ésos son los errores exógenos, porque también los endógenos se las traen. Y en ese sentido hay que reflejar con prontitud el regalo de José Ángel en la acción que acabaría decidiéndolo todo.

Un saque de banda a favor lo convirtió el defensa visueño en un verdadero lastre para sus limitados compañeros. Con su suficiencia, sacó sin mirar y se lo regaló al rival para que éste en apenas dos toques le acarreara la pelota a un Oyarzabal que no se abrazó a Sergio Ramos, perdón a José Ángel, porque seguramente le daría vergüenza hacerlo. También, por supuesto, por una cuestión de respeto.

Pero esa jugada, a la postre, como el penalti decretado y el otro no examinado, acabaría siendo decisiva para la derrota de este pobrísimo Sevilla ante una no menos pobre Real Sociedad de San Sebastián. Ni Almeyda, con sus cambios, ni ninguno de los suyos, fueron capaces de alterar la cuestión en toda la segunda mitad a pesar del miedo que transmitió siempre el rival.

Rugby y hockey hielo

La primera mitad del Sevilla en Anoeta iba a ser realmente esperpéntica. Entre los fallos propios, en el segundo con ese regalo en un saque de banda propio, y los ajenos, porque la mano del penalti es difícil de justificar como una acción punible, los nervionenses parecían empeñados en ejercer otra vez de resucitadores del adversario. La semana pasada tocaba con el Mallorca, que llegaba como colista, y en ésta le correspondía a una Real Sociedad en la que Sergio Francisco estaba al borde del despido.

Pero precisamente en esas llanuras, cuando teóricamente los pronósticos le otorgan el favoritismo, es cuando queda más clara la escasa calidad de la plantilla más barata de la competición española, al menos por el límite salarial. Nadie era capaz de asegurar un pase en ese primer acto y en algunas fases del juego parecía que se habían equivocado de balón, que se jugaba más con el oval del rugby que con uno esférico.

También había algo de hockey sobre hielo, cierto es, porque los resbalones eran continuos para unos y para otros. Pero la realidad es que era un Sevilla tremendamente impreciso y también pastoso conforme iban transcurriendo los minutos. Está claro que jugar con Gudelj no tiene nada que ver con hacerlo con Batista Mendy, uno y otro van con un brío bastante diferente a la disputa de los balones y eso se tiene que notar, sin duda, en las recuperaciones para quedarse con la pelota.

Veteranía con poco gas

Matías Almeyda había recurrido en la alineación inicial a la veteranía a la hora de sustituir a los dos ausentes por lesión, ya que entraron Cardoso y Gudelj. También para sacar del equipo a Juanlu y devolver al mismo a un Alexis Sánchez igualmente impreciso en todos los pases y sin capacidad física para hacerse con ningún balón que no le llegara claramente al pie.

Y en el arranque se comenzaron a ver los nervios de una Real Sociedad que también era un flan y que se empeñaba en abrirle algunos caminos al equipo de Almeyda. Lo que ocurre es que si eres incapaz de aprovechar esas facilidades, pues todo iba a ser más complicado. Peor se pondría la cosa cuando Cordero Vega considera penalti unas manos de Cardoso que no tienen nada de voluntad y vienen de un rebote en un toque previo de Yangel Herrera. El Sevilla se había puesto pronto por debajo, pero al menos sí iba a tener capacidad para reaccionar en una acción de estrategia. La puso Suazo y remató Gudelj para que entrara tras tocar en Gorrotxategi.

Ni siquiera esa circunstancia iba a cambiar el devenir de las cosas. El Sevilla seguía empeñado en resucitar a la Real Sociedad y lo hacía a través de José Ángel, con el regalo del saque de banda en el segundo tanto. Desde ahí ya no habría ni un solo acercamiento peligroso de los sevillistas.

Tenían un tiempo entero para ello, para tratar de acercarse hasta Álex Remiro, pero sin Batista Mendy este equipo ni tiene cohesión ni llegada ni nada. Agoumé se iba a ir pronto del campo, como Alexis Sánchez y Cardoso, en un triple cambio de Almeyda para tratar de variar algo la tendencia. Todo inútil, como las entradas posteriores de Akor Adams y Alfon. Bueno, éste, por lo menos, pudo provocar el penalti de Aramburu si Cordero Vega hubiera tenido la valentía que trató de mostrar en la acción del uno a cero.

Pero tampoco el Sevilla había hecho méritos ni siquiera para ese empate que, sin las decisiones arbitrales, parecía más lógico. El equipo de Almeyda, con la infinidad de carencias que muestra, es el resucitador perfecto para equipos como la Real Sociedad o el Mallorca que están con la soga al cuello.