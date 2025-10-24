Real Sociedad-Sevilla, en directo el partido de Liga: once titular con Cardoso, Gudelj y Alexis

La Real Sociedad y el Sevilla disputan este viernes a partir de las 21:00 su partido correspondiente a la décima jornada de Primera División en el Reale Arena. El árbitro del encuentro es el cántabro Cordero Vega. Para el VAR ha sido asignado Pizarro Gómez.

Llega el Sevilla a este encuentro frente a uno de los colistas tocado por el jarro de agua fría que supuso la derrota que encajó frente al entonces colista Mallorca tras caerse completamente el equipo en diez minutos de la segunda parte y después de tener ocasiones para ampliar la renta de 1-0 que se cobró al inicio del partido.

La Real Sociedad afronta el encuentro aún más angustiada por la clasificación y con su entrenador Sergio Francisco ya en la cuerda floja. No está cuajando el relevo que el club donostiarra dio a Imanol, técnico al que tentó Víctor Orta antes de que Antonio Cordón se decantara por Matías Almeyda.

En la convocatoria causan baja dos futbolistas de peso en el equipo del argentino: Azpilicueta y Mendy. Es novedad Alfon pero aún no están incluidos ni Nianzou ni Joan Jordán. En la Real Sociedad es baja casi segura Take Kubo.