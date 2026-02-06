Almeyda recupera a Azpilicueta y Nianzou en una lista con dos descartes pendientes

Matías Almeyda recupera efectivos de cara al compromiso tan importante de este sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Girona. Tal y como explicó el entrenador argentino este mediodía en la rueda de prensa, vuelve a contar con hasta tres futbolistas para este encuentro. En concreto, regresan a la convocatoria Azpilicueta y Nianzou, aunque como ha señalado su técnico ni uno de los dos está para jugar los 90 minutos, a pesar de estar ya recuperados de sus respectivas lesiones. También vuelve Gudelj, que cumplió sanción ante el Mallorca.

Por el contrario, continúan fuera de la lista los lesionados Castrín, Marcao, Januzaj y Vargas. La convocatoria está integrada por un total de 25 jugadores, por lo que Almeyda deberá realizar dos descartes definitivos antes del partido.

La lista completa la forman Odysseas, Nyland, Rafa Romero, Juanlu, Carmona, Azpilicueta, Cardoso, Gattoni, Kike Salas, Nianzou, Suazo, Oso, Gudelj, Jordán, Agoumé, Manu Bueno, Mendy, Sow, Ejuke, Miguel Sierra, Peque, Alexis, Isaac, Akor y Maupay.