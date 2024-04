Así convenció Monchi a una perla de la cantera del Sevilla: "Me temblaban hasta las orejas"

Hace casi diez meses, Monchi se marchó del Sevilla. El mejor director deportivo -en cuanto a éxitos y títulos- de la historia de la entidad hispalense dejó el club, pero su sombra sigue siendo tan alargada que suele 'asomarse' de vez en cuando por Nervión.

Cuando no es por sus palabras, es por las de otros, pero Monchi continúa siendo noticia. Esta vez, por unas declaraciones de Simo, quien milita actualmente en las filas del Córdoba. El extremo marroquí se formó en la carretera de Utrera, pero estuvo muy cerca de abandonar la disciplina sevillista cuando aún era juvenil. Ahora, cuenta por qué, con el León de San Fernando como gran culpable de su continuidad.

"Monchi, que lo veía por la tele, me convenció"

Simo (1999) fue, durante varios años, una de las perlas de la carretera de Utrera. Nacido en Olot, pero de nacionalidad marroquí, llegó a la cantera nervionense para hacerse un nombre. Lo logró. Es cierto que, seguramente, si hubiera pulido su irregularidad, su historia podría haber cambiado, pero su paso por las categorías inferiores le hizo ganarse un hueco en el fútbol profesional.

Ahora, enrolado en la dinámica de un Córdoba que sueña con regresar a Segunda División, ha hablado sobre una temporada en concreto. En el podcast Balones Al 10, Simo desarrolló cómo Monchi le convenció para quedarse, cuando aún no tenía contrato y las llamadas de Marruecos comenzaron a sucederse -temporada 2017/18-. Las grandes canteras del mundo quisieron ficharle, pero el de San Fernando logró su continuidad.

"Yo firmo en el Sevilla sin contrato ni nada, y al final del año, al ir a la selección, me podía haber ido a canteras muy grandes: City, PSG, Olympique de Lyon, Stade Reims... porque Marruecos tiene mucho mercado a Francia. Por ejemplo, Ounahi, sale de la escuela de Marruecos también está en Marsella, En-Nesyri también viene de aquí de la escuela de Marruecos. Desde ahí, ya me lo empezaban a tomar más en serio. Cuando empecé a escuchar nombres... pero Monchi, que yo lo veía por la tele, me convenció. Me venía a hablar Monchi y me temblaban hasta las orejas. Tuve la suerte de renovar. Estaba súper bien, una ciudad espectacular en la que el día de mañana haré mucha vida allí", asegura Simo.

La continuidad, en Córdoba

Simo acabó abandonando el club nervionense en el verano de 2021. Tras dos temporadas en el Sevilla Atlético, el extremo decidió dar un paso más allá y comenzar a buscarse la vida 'lejos' de Nervión. Se marchó cerca, a Córdoba. Allí, Germán Crespo, su primer técnico blanquiverde, le dio la suficiente confianza como para llegar a convertirse en una de las piezas claves de un equipo que arrasó en Segunda Federación.

Diez goles y ocho asistencias en su primera temporada, en la que logró el ascenso a la categoría de bronce del fútbol español. Desde entonces, el Córdoba busca regresar a Segunda División. La pasada campaña, en la 2022/23, se quedó muy cerca de firmar el segundo ascenso consecutivo, pero una muy mala segunda vuelta hizo que el colchón del Córdoba se acabara quedando en nada.

Actualmente, Simo marcha segundo con el Córdoba, a cinco puntos de un fortísimo Castellón.