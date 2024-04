Sergio Ramos no se plantea torear como Joaquín: "Estoy muy centrado en el fútbol"

Sergio Ramos ha sido una de las figuras que ha levantado expectación dentro del famoseo propio de la Feria de Sevilla. Este jueves, primera corrida de no hay billetes en la semana de preferia por el cartel que anunciaba a Morante de la Puebla, José María Manzanares y Pablo Aguado, el segundo capitán sevillista incluso se dejó ver en el Hotel Colón antes del festejo.

Hasta allí se dirigió para saludar y desear suerte a los diestros, en particular a su amigo José María Manzanares, con el que estuvo charlando desde su sitio de privilegio en el callejón de la Real Maestranza de Sevilla donde asistió a la corrida de Juan Pedro Domecq, que decepcionó en su juego en una tarde que no respondió a las altísimas expectativas.

Sergio Ramos estuvo acompañado en uno de los burladeros del callejón por su padre José María y por el torero Alfonso Cadaval, hijo del Moranco César Cadaval. Allí fue preguntado por las sensaciones que le estaba dejando el festejo por los micrófonos de Movistar. El camero habló de que pese a que la corrida no respondió sobre lo esperado, estaba muy feliz de poder disfrutar de "una ciudad como Sevilla y su ambiente único".

El camero disfrutó con quizá lo mejor de la tarde, las verónicas con las que recibió Pablo Aguado al primero de su lote, el tercero de los Domecq.

Y también fue preguntado posteriormente si, dado que es un gran aficionado a los toros, tiene en mente ponerse delante de un astado alguna vez, como ya ha prometido el ex bético Joaquín, quien ha expresado alguna vez su deseo de torear en El Puerto de Santa María: "Hombre, no descarto torear alguna vez un festival, pero yo no estoy preparado para ponerme delante de un toro, me tendría que preparar técnicamente para torear y ahora mismo estoy con los cinco sentidos puestos en el fútbol".

Hoy repetirá Sergio Ramos en la Maestranza para asistir a la corrida de Núñez del Cuvillo que matarán los diestros Diego Urdiales, su amigo Talavante y Daniel Luque.