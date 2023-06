Monchi se despide del Sevilla, en directo: "Voy a contar por qué me voy, mi versión"

Monchi se despide del Sevilla. Fin de un ciclo, el de esta segunda etapa del director general deportivo de San Fernando en el club de Nervión. El pasado viernes 16 de junio se oficializó por las partes, el Sevilla y el Aston Villa, la desvinculación del gestor isleño y su llegada al club de Birmingham como presidente de operaciones de fútbol, con mando en plaza, ya que allí sólo tendrá por encima a los dos propietarios del club inglés, los millonarios Nassef Sawiris y Wes Edens, un egipcio y un estadounidense.

El Sevilla ya anunció que abriría el antepalco del Ramón Sánchez-Pizjuán cuando Monchi tuviera un hueco en su agenda. Y ese momento ha llegado. La fecha elegida ha sido este viernes 23 de junio (a partir de las 13:00), víspera de San Juan. En este enlace puede seguir las palabras de despedida del hombre que ha sido máximo responsable técnico del Sevilla, en dos etapas, desde el año 2000 al 2017, cuando se marchó a la Roma, y de 2019 a 2023. Su salida ha sido mucho más controvertida que la de entonces.

La forma de ruptura de esta ocasión, con fricciones graves y pago de la cláusula de rescisión (3,1 millón de euros) no ha impedido esta despedida con merecidísimos honores de un pilar del Sevilla de los once títulos y las diez clasificaciones para la Champions.

El abrazo con los dos consejeros delegados

Todo el consejo de administración del Sevilla está presente en el antepalco del estadio nervionense, incluido Fernando Carrión, ascendido recientemente a vicepresidente segundo en lugar de Gabriel Ramos, ahora simple consejero de la parte de Carrión. José Castro, José María del Nido Carrasco -los dos consejeros delegados principales-, Carolina Alés, Enrique de la Cerda, Luis Castro, Alberto Pérez-Solano, secretario del consejo... También sus colaboradores hasta su salida: Emilio de Dios, Fernando Navarro... Hau una tremenda expectación y multitud de medios de comunicación. También sus familiares. Su hijo, Alejandro Rodríguez, que estaba en el departamento de fútbol, también abandona el club.

Figuran en el escenario montado por el club para su adiós las dos últimas copas de la UEFA Europa League que ha logrado el Sevilla en la segunda etapa de Monchi, las logradas en Colonia 2020 y en Budapest 2023.

A las 13:07 ha aparecido Monchi en el antepalco, donde se ha abrazado con Castro y Del Nido Carrasco. Monchi atiende a la presentación de Germán Mora entre el presidente Castro y su mujer, Ana. El club le ha preparado un vídeo con los momentos más emotivos de la consecución de la Séptima, el pasado 31 de mayo, así como otras escenas anteriores. "Sevillistas, sevillistas, gracias de por vida. Gracias", fue la frase con que se despidió en la celebración de la Séptima.

Las palabras de Castro

"Hoy abrimos la zona más noble de nuestro estadio para despedir a una de las grandes leyendas del Sevilla FC, denominador común de todos los títulos del siglo XXI", comenzó Castro. "Hoy despedimos a Ramón Rodríguez Verdejo con un currículum repleto de éxitos. Ahí están las dos últimas copas de la Europa -League y el récord de las cuatro clasificaciones consecutivas para la Champions", continuó.

"Han sido años muy duros, gestionando la pandemia. Y este año ha sido excesivamente duro, una temporada en la que todos lo hemos pasado muy mal y en la que todos hemos tenido nuestras diferencias, pero en la que al final, como en las buenas familias, prevalece el cariño. Pero lo mejor es que nos hemos sobrepuesto a todas las adversidades. Y hemos logrado un nuevo título europeo, algo difícil de imaginar al principio de este 2023. Y si lo hemos logrado ha sido en gran parte gracias a ti. Ojalá hubieras podido quedarte. Tienes las puertas siempre abiertas y este presidente no le temblará el pulso en abrírtelas de nuevo. Suerte y éxito en tu nueva aventura, Ramón. Hoy y siempre serás uno de los nuestros", concluyó.

Y Monchi en el estrado

"Gracias a todos los que estáis aquí. Ayer me decía mi hijo Alejandro si tenía preparado lo que iba a decir, que se lo mandara... Y le dije, no, Ale, no tengo preparado nada. Viendo ahora el vídeo sigo pensando que esto es una pesadilla y que alguien va a venir a pellizcarme para decirme que esto no es real, que yo no me estoy yendo del Sevilla. Pero desgraciadamente esto es una realidad", comenzó Monchi.

"Esto no es una despedida normal. Quiero que esto sea una comparecencia normal en la que podamos descubrir el porqué de ese vídeo, y en la que pueda contar por qué me estoy yendo del Sevilla. Y lo voy a contar para defender mi imagen y mi integridad, y porque si no lo contara no podría mirar a muchas de las personas que están aquí, mi familia, mis compañeros, miembros del consejo, la prensa... Creo que va a ser por lo menos en mucho tiempo mi última comparecencia como trabajador del Sevilla. Y creo que es justo que cuente lo que yo siento", afirmó.

"Que nadie, nadie, nadie ose usar lo que voy a decir hoy como arma arrojadiza", dijo, tras afirmar que no va a faltar el respeto de nadie.

Gratitud hacia Gol Norte

"Sí me gustaría detenerme un segundo en la afición del Sevilla, no a todos, a todos les tengo que dar las gracias, porque no se puede uno sentir más amado ni más protegido que me siento yo. Es imposible encontrar una afición que me respete más. Me gustaría mirar para la izquierda, para Gol Norte, y darle las gracias". "Y lo hago porque cuando más llovía, y ha llovido tela, esa bandera con mi rostro no ha dejado de ondear en Gol Norte. Porque yo si no hubiera sido director deportivo del Sevilla habría sido uno más de Gol Norte, habría sido un ultra".