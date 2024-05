Así fue la tangana entre Ocampos y Pepe Reina que no recogió el acta: "¡Tu p*** madre!"

El Villarreal-Sevilla no estuvo exento de polémica. Además de lo que se produjo durante el rectángulo de juego, que ya fue mucho -con una traca final: una falta de Sorloth a Kike Salas que el colegiado no vio y supuso el gol de la victoria-, Isidro Díaz de Mera tuvo trabajo en los banquillos. Una tangana, que pasó desapercibida en directo, pero que en Diario de Sevilla nos hemos parado a analizar con cada toma emitida por Movistar +, LaLiga y el propio Sevilla.

Todo comienza en torno al 70', cuando Lucas Ocampos se queja de un doble manotazo de Mosquera. La acción se salda con falta y tarjeta amarilla, por protestar, para el argentino, quien protagonizaría una de las imágenes del partido apenas minutos después. Quique Sánchez Flores decidió sustituir al de Quilmes y este, en pro de rascar algunos segundos al reloj, se tomó con tranquilidad su salida del terreno de juego.

Es ahí cuando Pepe Reina se dirige a Lucas Ocampos para recriminarle la acción. Durante la retransmisión del partido, se ve claramente como, tras encararse con el argentino, el guardameta del Villarreal parece decirle: "Eso en Sevilla, aquí no. Aquí no, eh. Me voy a cagar en tu p*** madre", refiriéndose a las pérdidas de tiempo y a los gestos del jugador nervionense al abandonar el terreno de juego.

Marko Dmitrovic es el primero que se acerca para separar y calmar el ambiente, llevándose a su compañero Ocampos del meollo. Tras ello, Quique Sánchez Flores salta como un resorte, en una clara respuesta de haber escuchado las palabras de Pepe Reina. De hecho, con el guardameta del Villarreal aún en medio, el técnico sevillista le recrimina a Marcelino García Toral que el portero ha insultado al suyo. A partir de ahí, distintos trabajadores de ambos clubes separan a los entrenadores y se calma el ambiente.

Un acta "sin insulto"

Antes de marcharse al banquillo, Quique Sánchez Flores aprovechó para hablar con el cuarto árbitro y recordarle las palabras de Pepe Reina, según se puede apreciar en la retransmisión. Sin embargo, el colegiado Isidro Díaz de Mera, en el acta del partido, no reflejó lo que sí vio el técnico sevillista sobre el césped: "En el minuto 76 el jugador (1) Jose Manuel Reina Paez fue amonestado por el siguiente motivo: Por discutir con un adversario sin llegar a insultos ni a la amenaza".

Es decir, ningún árbitro ni asistente recogió el insulto de Pepe Reina que sí recriminó Quique Sánchez Flores a Marcelino García Toral. Una secuencia que acabó en nada, pero que pudo llevar el partido a un punto importante de tensión, el cual sí se alcanzó con el gol de Sorloth en el último minuto, donde los sevillistas protestaron una falta sobre Kike Salas en el remate del noruego.

El dardo de Antoñito a Reina

El Sevilla, como es habitual, retransmitió el partido en directo a través de sus redes sociales. Aunque no puede emitir imagen de lo que ocurre en el terreno de juego, LaLiga sí le permite enfocar al banquillo de Quique Sánchez Flores durante los noventa minutos. Es por ello que se pudo ver perfectamente la tangana entre ambos equipos.

Tras producirse todo el lío entre banquillos, Antoñito le lanzó un dardo al guardameta del Villarreal: "De todas maneras, yo no sé, pero a Reina le gusta más también... está en todos los fregados. También la intensidad del juego... que tampoco es mucha, pero bueno", finalizó el exjugador del Sevilla intentando analizar el momento vivido.

En definitiva, un minuto polémico, con un insulto que sí vio Quique Sánchez Flores, pero no el cuarto árbitro, y con un resultado más limpio del que pudo llegar a producirse: los propios protagonistas se encargaron de enfriar la tangana.