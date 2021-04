El aspirante a entrenador en Extremadura que admira a Lopetegui y la respuesta de éste

El Sevilla está de moda y su entrenador también. La prueba está en esta bonita historia surgida en Extremadura, en Mérida concretamente, donde un chico con Síndrome de Down, Fernando Castro, y cuya pasión es el fútbol, está cumpliendo su sueño de convertirse en entrenador.

Matriculado en los cursos que imparte el Cedifex, centro de formación de la Federación Extremeña de Fútbol, está enrolado en el cuerpo técnico de uno de los clubes con más solera en formación de Mérida como es el Emérita Augusta, en el que es segundo entrenador de uno de sus equipos.

En un vídeo elaborado por el centro de formación el chico no duda en citar a Julen Lopetegui como el entrenador en el que se mira y el que más le gusta cuando le preguntan por sus preferencias. "Me gusta el entrenador del Sevilla, Lopetegui, y me gustaría hacer un papel como él", explica el alumno Fernando.

El vídeo ha llegado al técnico guipuzcoano, que no ha dudado en mandarle un mensaje de respuesta en un vídeo grabado en el vestuario del Sevilla. "Hola Fernando, soy Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, sé que eres un gran aficionado al fútbol y que además estás luchando y peleando por ser un gran entrenador. No tengo ninguna duda de que lo vas a ser. Cuando pase el Covid-19 espero poder verte y darte un beso muy fuerte. Cuídate mucho, míster".

La Federación Extremeña no ha dudado en hacerse eco de la respuesta de Lopetegui y ha agradecido enormemente el gesto al entrenador que ha hecho muy feliz a Fernando.