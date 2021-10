De la ausencia en el área de Rafa Mir al cero a la izquierda de Suso

Rafa Mir no termina de agarrar con firmeza la camiseta de titular y, con ello, de llenar el vacío que ha dejado En-Nesyri con su lesión, que preocupa mucho en el seno del cuerpo técnico y es lógico, vista la capacidad del marroquí para hacer el primer gol de un partido. El murciano alterna momentos en los que desaparece del juego con otros en los que le falta sutileza en el toque del balón. Tampoco le ayudó el juego que le llegó desde atrás de unos centrocampistas que perdieron el pulso en la zona ancha ante un Granada mucho más intenso. Bono y Diego Carlos, puntales habituales en defensa, fallaron esta vez. Y Suso continúa neutralizado por su propia forma física, que aún no es la mejor.

Rafa Mir | Su figura aún dista de cubrir el vacío de En-Nesyri

No es la primera vez que Rafa Mir deja pasar una ocasión al no perfilarse para recibir la pelota y rematar. Le pasó en la única acción potable de Óscar Rodríguez, al ganar la línea de fondo y enviar un balón al área pequeña en los últimos minutos que el delantero murciano no acertó a detectar y dejó pasar. Ante el Wolfsburgo le pasó algo similar al no saber cómo atacar un balón muy cercano al gol. También ayer le sorprendió un buen pase de Lamela que no pudo controlar para plantarse ante el portero. Con todo, lo peor son sus ratos de nula participación. La sombra de En-Nesyri es alargada aún. Y Munir le aprieta.

Diego Carlos | Erró en el gol, no se resarció en su ocasión y al final cayó en la trampa

El central brasileño está rayando a un nivel más que notable esta temporada, superior incluso a Koundé por su regularidad, pero en Granada no vivió su mejor noche. La intensidad en la presión lo fue descentrando hasta errar en un despeje que propició el zurdazo a la red de Rochina. Pudo resarcirse poco después si afina en su testarazo en plancha, pero no fue así y de ahí al final del partido, con mucho espacio a sus espaldas y Luis Suárez yendo al choque en todas, cayó en la trampa que le puso el punta y respondió a su provocación soltando el brazo. Justa expulsión.

Suso | En la izquierda, jugando de cara, más afloró su lentitud

No termina de recuperar el tono físico y Lopetegui se empeña en que lo haga con partidos, cuando el nivel del gaditano, hoy, es paupérrimo. Lo ubicó en la izquierda y ahí, al no poder girarse hacia dentro para tocar y tener que jugar más de frente, cantó más su lentitud, que fue dolorosa cuando, ya en la banda derecha, Montiel le adelantó un balón en el que partía con enorme ventaja sobre el central Abram y éste se le anticipó.

Bono | Esta vez no llevaba la capa de superhéroe

No siempre va a oficial de salvador Bono, que tiene derecho a equivocarse alguna vez vista su hoja de servicios al Sevilla. Si a menudo ha sacado balones que parecían casi imposibles, esta vez un tiro que en directo no parecía imparable se le coló a su derecha por su exceso de vista: antes del golpeo se desplazó levemente a su izquierda el portero y le abrió un ángulo mortal al lanzador.