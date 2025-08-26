El Benfica, una posible y providencial inyección de euros por Carlos Álvarez

El frenético mercado de fichajes puede dejar en la puerta del Sevilla unos cuantos millones de euros inesperados en los que Antonio Cordón, el director de fútbol profesional del club de Nervión, no tendría nada que ver: el Benfica pretende hacerse con el menudo atacante Carlos Álvarez, del Levante, y si la operación cristaliza, la entidad sevillista se embolsaría el 40% de la cuantía del traspaso más los correspondientes derechos de formación del chaval.

El diario Record, referente en el periodismo deportivo del país vecino, lleva a toda portada una foto de Carlos Álvarez y el titular "Álvarez para el ataque". Según varios medios lusos, el Benfica ha empezado la megocación con una oferta de 15 millones de euros, lo que supondría que el Sevilla ingresaría 6 millones de euros.

Desde el Levante ya han desinflado el globo. El director deportivo de la entidad granota, el ex defensa Héctor Rodas, ha manifestado a medios valencianos este martes que "no hay necesidad de verder a nuestro jugador franquicia". Incluso aseguró que "no hay ninguna propuesta y en principio nos remitimos a la cláusula", que es de 25 millones.

El Sevilla está a la expectativa. El Benfica busca un jugador creativo en su ataque y ha puesto el foco en Carlos Álvarez, al que el Sevilla dejó ir a coste cero al Levante en el verano de 2023, aunque se reservó ese 40% de un posible traspaso. El club lisboeta puede subir su puja hasta los 20 millones. Un factor puede decidir esta negociación: los lusos se juegan el acceso a la Liga de Campeones este miércoles ante el Fenerbahçe (0-0 en la ida en Estambul).