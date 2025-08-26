Dodi Lukebakio, con un aparatoso vendaje y dudas sobre su futuro: "Vamos a ver"

La preocupación fue palpable el pasado lunes en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El Sevilla Fútbol Club lleva cero puntos de seis posibles, siendo uno de los únicos cuatro equipos que aún no han conseguido sumar en el casillero en estas dos jornadas de competición liguera. Pese al buen papel del equipo el pasado fin de semana frente al Athletic Club en el Nuevo San Mamés, la cara mostrada ante el Getafe dejó mucho que desear, y la parroquia nervionense comienza a impacientarse ante la falta de inscripciones y movimientos. Para colmo, la marcha de Loïc Badé ha dejado más tocada si cabe a una defensa que delata el mal momento por el que pasa la entidad.

Uno de los nombres propios en clave blanquirroja, no sólo del verano sino duelo contra el combinado azulón, es el de Dodi Lukebakio. El futbolista belga, autor del primer tanto de la temporada para los hispalenses, fue una de las claves para que no se terminase de consumar el descenso el pasado curso. Ahora, parece que el Milan se ha interesado por el extremo sevillista, tanto es así que el secretario técnico del conjunto rossonero estuvo presente este lunes en el coliseo nervionense para ver el partido. Sin embargo, además de presenciar una nueva derrrota de los pupilos de Matías Almeyda, Geoffrey Moncada fue testigo de un momento preocupante con Lukebakio.

Lukebakio y Kike Salas al final del partido / Antonio Pizarro

El internacional belga comenzó a acusar molestias en su pierna derecha durante la primera mitad, algo que hizo saltar las alarmas en un Ramón Sánchez-Pizjuán que veía cómo los suyos iban camino de sumar una nueva derrota en LaLiga. Nada pudo hacer Lukebakio par evitar la debacle de un Sevilla al que se le va a hacer larga la temporada si no se mueve a la velocidad del rayo en estos últimos días de mercado. Para colmo, el extremo hispalense abandonó el feudo blanquirrojo con un aparatoso vendaje que volvería a lucir esta misma mañana cuando le han realizado las pruebas médicas rutinarias.

La imagen captada por los compañeros de Zona Mixta muestra a Dodi Lukebakio con una leve cojera en su pierna derecha llegando a la clínica a la que habitualmente acuden los jugadores blanquirrojos cuando sufren alguna dolencia. A su salida, el belga aseguraba no saber exactamente el alcance de su lesión por lo que tenía que verlo "con el doctor del Sevilla". Cuestionado acerca de su presencia en el encuentro ante el Girona del próximo fin de semana, el extremo se ha mostrado confiado en estar, aunque ha dejado en el aire su futuro en la entidad hispalense: "Vamos a ver".

La lesión de Lukebakio es un contratiempo tanto para el equipo como para la dirección deportiva. Su venta se antojaba vital para desbloquear una situación complicada en lo económico, aún no resuelta tras la venta de Badé, por lo que Antonio Cordón deberá trabajar a destajo si finalmente no se lleva a cabo la salida del belga. Pese a todo, el mayor problema es para un equipo que pierde un goleador que deberá tomar galones si finalmente termina quedándose en la capital andaliza.