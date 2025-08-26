Las casualidades a veces no son tan bonitas como se desearía. Justo 18 años después de que Antonio Puerta se desplomase sobre el césped del Ramón Sánchez-Pizjuán, el Sevilla Fútbol Club se ha enfrentado al mismo rival en el mismo día. Durante el partido, en la esquina de Gol Sur con Preferencia, ha lucido la famosa bandera con la imagen del malogrado futbolista junto a la leyenda "Puerta Presente" que ha adornado el Gol Norte del coliseo nervionense en varias ocasiones.