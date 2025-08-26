El emocionante recuerdo de la afición del Sevilla a Antonio Puerta 18 años después
El malogrado futbolista hispalense es el protagonista de cada minuto 16 en el Ramón Sánchez-Pizjuán
Así fue el baño de masas de Loïc Badé en su regreso al Sánchez-Pizjuán
Las casualidades a veces no son tan bonitas como se desearía. Justo 18 años después de que Antonio Puerta se desplomase sobre el césped del Ramón Sánchez-Pizjuán, el Sevilla Fútbol Club se ha enfrentado al mismo rival en el mismo día. Durante el partido, en la esquina de Gol Sur con Preferencia, ha lucido la famosa bandera con la imagen del malogrado futbolista junto a la leyenda "Puerta Presente" que ha adornado el Gol Norte del coliseo nervionense en varias ocasiones.