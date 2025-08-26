La previa del encuentro entre Sevilla y Getafe estuvo marcado por el adiós de Loïc Badé ante una afición que no parecía preparada para su marcha. El zaguero galo se despidió en el centro del campo del Ramón Sánchez-Pizjuán acompañado de sus jugadores, una camiseta con el dorsal 93, sus partidos en la entidad hispalense, y la UEFA Europa League conseguida en 2023. Tras el homenaje, tanto Dodi Lukebakio como Marcao se acercaron a tener una charla con el flamante jugador del Bayer Leverkusen.