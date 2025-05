Biris Norte pide a la afición del Sevilla FC "un último rugido antes de ajustar cuentas"

La chispa ha prendido antes de las 00:00 del martes 13 de mayo. Suso Fernández y la afición del Sevilla Fútbol Club han llenado las redes sociales del mensaje "Todo al rojo" gracias a una enigmática historia en Instagram del futbolista gaditano. El grupo Biris Norte no ha querido quedarse atrás, publicando en sus cuentas oficiales un comunicado en el que piden al sevillismo la unión necesaria para derrotar a la Unión Deportiva Las Palmas en una jornada para la historia. Sin embargo, esta cita no tiene nada que ver con mayos pasados, en los que las finales europeas copaban la vida de la hinchada blanquirroja.

Los ultras del Sevilla han sido claros con su hinchada, a la que piden "un último rugido" antes de "rendir cuentas" al Consejo de Adminstración que sigue perdiendo adeptos en una afición cansada de todo lo que rodea al club. Los Guardianes de Nervión, como se hace llamar este grupo, han instado a la parroquia nervionense a "que todo el dolor, frustración y enfado se conviertan mañana en el empuje hacia la victoria", asegurando que el equipo se juega "el alma. Por orgullo, por amor, por nuestro escudo, solo valen los tres puntos".

Tercera jornada consecutiva

Este no es el primer comunciado de Biris Norte en las últimas semanas. El Sevilla Fútbol Club lleva sin ganar en el Ramón Sánchez-Pizjuán desde el pasado 14 de diciembre, día en el que los hispalenses derrotaron al Celta de Vigo en el que fue el último partido de Jesús Navas como jugador blanquirrojo en su estadio. Las dos últimas jornadas, con sendos empates frente al Deportivo Alavés y el Club Deportivo Leganés, han marcado en rojo el choque de este martes a las 21:30. En ambos, los ultras del combinado nervionense se pronunciaron en sus redes sociales por distintos motivos.

Contra el cuadro babazorro, el comunicado fue para incentivar una protesta contra el Consejo de Administración antes del encuentro. La manifestación fue más multitudinaria que en la previa del choque contra el Atlético de Madrid, donde un lanzamiento de cartulinas por parte de la zona de Gol Norte provocó que se detuviera el encuentro alrededor de la hora de partido. La comitiva arrancó desde la explanada de Gol Norte y rodeó el estadio hasta la zona del mosaico de Preferencia, donde se vivieron algunos momentos de tensión antes del inicio del encuentro.

La Policía Nacional controla a aficionados sevillistas en una de sus protestas en el Sánchez-Pizjuán. / David Arjona / Efe

Tan sólo dos semanas después, en la visita del Leganés al Ramón Sánchez-Pizjuán, Biris Norte quiso recibir al equipo como en las grandes noches de antaño, rememorando aquellas citas europeas que tanto habían disfrutado en este siglo. El cambio de ubicación y algunas limitaciones con respecto al tráfico no impidieron a la hinchada blanquirroja que el autobús sintiera el apoyo de los suyos antes de una cita trascendental. Sin embargo, al equipo no le sirvió de nada. Como reconoció Joaquín Caparrós en rueda de prensa: "A la afición no podemos pedirle nada, porque nosotros no hemos dado nada".