La Policía Nacional recomienda al Consejo de Administración del Sevilla FC que no haga vida pública

La tensión en torno al Sevilla Fútbol Club es palpable en muchos aspectos. Los entrenamientos, pese a las declaraciones de Joaquín Caparrós en las que aseguran que son "dinámicos" para tratar de animar a una plantilla caída, ya no tienen la viveza de hace un mes. Lo ocurrido en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios sigue pasando factura, y se espera que las protestas se sigan sucediendo hasta el final de una temporada en la que todo podría cambiar. El Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ya no es ese fortín de antaño, y el duelo frente a la Unión Deportiva Las Palmas se antoja vital para conseguir una permanencia que aún no está asegurada.

Pese a que la afición está volcada en apoyar al equipo y dejan las quejas contra el Consejo de Administración para cuando el árbitro pite el final del partido, lo vivido por la planta noble de la entidad blanquirroja en esta semana roza el surrealismo. Tanto es así que la Policía Nacional ha recomendado a los miembros de la directiva que no hagan vida pública. Según ha podido saber Diario de Sevilla, las amenazas son constantes tanto por mensaje como por teléfono o correo electrónico, además de en los domicilios de varios consejeros, filtrados a través de redes sociales.

José María del Nido Carrasco y Víctor Orta. / Antonio Pizarro

Esta situación ha llevado a la Diputación Provincial de Sevilla a aplazar el acto de presentación de la camiseta del equipo Genuine del Sevilla Fútbol Club al que tenía previsto acudir el presidente José María del Nido Carrasco. Pospuesto "hasta nueva fecha", esta decisión se ha visto claramente motivada por lo anteriormente citado a instancias de la Policía Nacional, que continúa inmersa en la identificación de quienes asaltaron la Ciudad Deportiva sevillista el pasado fin de semana. Aunque todo parece indicar que la plana mayor del combinado hispalense podría no acudir por su seguridad al Ramón Sánchez-Pizjuán para acompañar al equipo en el choque contra Las Palmas, esta drástica medida no afectará al palco del coliseo sevillista.

De lo que no cabe ninguna duda es que a este Consejo de Administración se le acaba el tiempo. La gestión del club invita a pensar que podría terminar cayedo en el pozo de la Segunda División más pronto que tarde, aunque de caer este martes ante el combinado canario, las decisiones drásticas que, parece, se tomarán, podrían llegar antes de lo esperado a Nervión. Sólo queda esperar para ver cómo se desarrollan los acontecimientos y qué le pasa a un vestuario que lleva sin ganar desde que lo hiciera frente a la Real Sociedad hace más de dos meses.