La burocracia retrasa a Akor Adams con el Sevilla

Segunda mañana en la que García Pimienta no puede contar con su nuevo delantero centro. Éste miércoles Akor Adams ha vuelto a ser la principal ausencia en el entrenamiento del Sevilla en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. Como ocurrió en verano con Kelechi Iheanacho, los trámites burocráticos del nigeriano con la Seguridad Social están demorando su incorporación al grupo.

Éste procedimiento es mucho más lento con los africanos respecto al resto de jugadores europeos o sudamericanos, por lo que no todavía no ha recibido el permiso necesario para poder ejercitarse junto al resto del grupo con la plantilla hispalense. No obstante, como lo hizo en el día de ayer, sí que lo está haciendo en solitario, pero, de momento, García Pimienta no puede preparar la visita del Getafe con él.

Normalidad con los descartes

Se trata de un problema que se espera resolverse lo antes posible -puede ser cuestión de horas-, por lo que, en principio, podría entrenar mañana junto al resto del grupo. Aunque, de momento, está al margen. Eso en lo que al apartado de novedades respecta. En el de las bajas sigue todo exactamente igual. Kelechi Iheanacho, Suso Fernández y Pedro Ortiz, las tres posibles salidas del Sevilla en los últimos días del mercado de fichajes, siguen ejercitándose con total normalidad a las órdenes de García Pimienta. Incluso entre bromas y con gestos de integración en el caso del otro delantero nigeriano, Iheanacho, quien se atrevió esta mañana, como hace García Pimienta, a explicar el entrenamiento en castellano ante el resto de sus compañeros. Ejercicio que viene haciendo el técnico catalán para integrar lo antes posible a los que no son hispanohablantes.

Barco continúa con sobrecargas

Situación parecida en la continúa Valentín Barco. El lateral izquierdo argentino sigue acumulando ausencias en los entrenamientos del Sevilla por su “sobrecarga” en los isquiotibiales. Una pequeña lesión que coincide con salida del club hacia una nueva cesión, después de decidir no seguir la segunda parte de la temporada en la estructura blanquirroja. Sin embargo, con las maletas hechas desde hace ya casi un mes, el argentino no termina de cerrar su cesión al Porto, el que era uno de los principales candidatos, ni tampoco a ningún otro equipo. Algo que no preocupa lo más mínimo a Víctor Orta, como aseguró en la presentación de Akor Adams. Según el director deportivo del Sevilla, los equipos aceleran en los últimos días del mercado y confía en que el futuro del bonaerense se resuelva lo antes posible para poder firmar a un lateral zurdo.

Dos canteranos frente a las bajas

En el apartado canterano, García Pimienta ha echado mano del Sevilla Atlético para reforzar las flaquezas del primer equipo. Ramón Martínez, central del filial, ha vuelto a entrenar con el primer equipo tras la lesión de Kike Salas por un esguince en el tobillo y la operación de Tanguy Nianzou en el muslo. de esta forma, de la primera plantilla del Sevilla sólo están disponibles Badé, Marcao y Gudelj para Getafe. También ha sido novedad el jerezano Sergio Martínez. El lateral izquierdo podría ser el próximo en debutar en convocatoria oficial con el Sevilla este fin de semana. El técnico catalán lo ha llamado por delante de Diego Hormigo, quien cubrió el puesto de Pedrosa y Kike Salas ante el Espanyol.