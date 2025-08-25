Ambiente en la gradas del Sánchez-Pizjuán en el estreno en casa del equipo sevillista.
1/35
Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe
/
A.P.
2/35
Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe
/
A.P.
3/35
Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe
/
A.P.
4/35
Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe
/
A.P.
5/35
Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe
/
A.P.
6/35
Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe
/
A.P.
7/35
Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe
/
A.P.
8/35
Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe
/
A.P.
9/35
Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe
/
A.P.
10/35
Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe
/
A.P.
11/35
Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe
/
A.P.
12/35
Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe
/
A.P.
13/35
Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe
/
A.P.
14/35
Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe
/
A.P.
15/35
Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe
/
A.P.
16/35
Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe
/
A.P.
17/35
Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe
/
A.P.
18/35
Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe
/
A.P.
19/35
Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe
/
A.P.
20/35
Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe
/
A.P.
21/35
Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe
/
A.P.
22/35
Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe
/
A.P.
23/35
Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe
/
A.P.
24/35
Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe
/
A.P.
25/35
Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe
/
A.P.
26/35
Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe
/
A.P.
27/35
Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe
/
A.P.
28/35
Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe
/
A.P.
29/35
Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe
/
A.P.
30/35
Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe
/
A.P.
31/35
Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe
/
A.P.
32/35
Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe
/
A.P.
33/35
Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe
/
A.P.
34/35
Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe
/
A.P.
35/35
Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe
/
A.P.