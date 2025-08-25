EN DIRECTO
Minuto a minuto del Sevilla FC - Getafe
Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe
Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe / A.P

Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe

Sevilla - Getafe, en directo

A. P.

25 de agosto 2025 - 22:37

Ambiente en la gradas del Sánchez-Pizjuán en el estreno en casa del equipo sevillista.

Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe
1/35 Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe / A.P.
Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe
2/35 Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe / A.P.
Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe
3/35 Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe / A.P.
Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe
4/35 Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe / A.P.
Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe
5/35 Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe / A.P.
Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe
6/35 Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe / A.P.
Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe
7/35 Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe / A.P.
Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe
8/35 Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe / A.P.
Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe
9/35 Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe / A.P.
Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe
10/35 Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe / A.P.
Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe
11/35 Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe / A.P.
Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe
12/35 Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe / A.P.
Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe
13/35 Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe / A.P.
Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe
14/35 Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe / A.P.
Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe
15/35 Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe / A.P.
Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe
16/35 Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe / A.P.
Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe
17/35 Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe / A.P.
Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe
18/35 Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe / A.P.
Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe
19/35 Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe / A.P.
Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe
20/35 Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe / A.P.
Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe
21/35 Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe / A.P.
Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe
22/35 Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe / A.P.
Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe
23/35 Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe / A.P.
Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe
24/35 Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe / A.P.
Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe
25/35 Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe / A.P.
Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe
26/35 Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe / A.P.
Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe
27/35 Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe / A.P.
Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe
28/35 Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe / A.P.
Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe
29/35 Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe / A.P.
Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe
30/35 Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe / A.P.
Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe
31/35 Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe / A.P.
Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe
32/35 Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe / A.P.
Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe
33/35 Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe / A.P.
Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe
34/35 Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe / A.P.
Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe
35/35 Búscate en las fotos del Sevilla FC - Getafe / A.P.

También te puede interesar

Lo último

stats