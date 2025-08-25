Sevilla - Getafe, en directo el partido de Liga: Vargas y Uche son titulares

El Sevilla recibie al Getafe en el encuentro que cerrará la segunda jornada de LaLiga. Será el primer partido oficial de la temporada de Almeyda en el Ramón Sánchez-Pizjuán en el que buscarán darle la primera alegría a la afición sevillista tras empezar con buenas sensaciones en San Mamés, pero se fueron de vacío. El colegiado del encuentro será Isidro Díaz de Mera Escuderos. El de Castilla y León estará asistido desde la sala VAR por Pulido Santana.

El equipo de Nervión no podrá contar con jugadores con los lesionados Ramón Martínez, Idumbo y Januzaj, Joan Jordán, a estos hay que sumarse a Sow, baja de última de hora. Aunque el técnico argentino podrá contar con Rubén Vargas, inscrito hace unas horas y que estará disponible para el técnico.

Por su parte el Getafe de Bordalás también tiene problemas en las inscripciones, que podrían llevar a Uche a la Premier League, aunque por el momento ha viajado a la capital andaluza y apunta a jugar. Los azulones ya fueron capaces de dar la sorpresa y derrotar al Celta de Vigo en Balaídos en la primera jornada.