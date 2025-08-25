¿Es este Sevilla el peor equipo de la Primera División? (1-2)

Nada cambia en el Sevilla Fútbol Club de la contemporaneidad salvo la constatación de que el equipo es cada vez peor. ¿El más malo a 25 de agosto de todos los que juegan en LaLiga EASports? No son magnitudes que se puedan medir con certeza científica a estas alturas, pero seguramente sí. Los sevillistas sufrieron su segunda derrota de la temporada oficial y de nuevo se movieron por ese manual de la impotencia que transmiten cada vez que saltan a un campo de fútbol.

Lo que no cambia de forma cada vez más lógica es el ambiente de crispación que se vive en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán con los cánticos de “Júnior, vete ya” cada vez que se produce una pausa, sea para la hidratación o por cualquier otro motivo. Está claro que el panorama ya pinta bastante oscuro desde el mismo momento en el que comienza el curso.

Porque este Sevilla que se han encargado de destruir todos sus dirigentes, desde el primero hasta el último, y también algunos magos que ya no están por aquí, es un equipo que tiene muy poquitas cosas y que es evidentemente cada año peor. El último en irse era el único central con cierto nivel, un Badé que sólo se puso la camiseta para salir a despedirse de los suyos desde el centro del campo. Pero quien estaba en el terreno de juego era un jovencito, y dicho sea con todos los respetos, que se limita a ser un proyecto de futbolista, pero que no tiene ni el bagaje ni la entidad para ser un zaguero sólido todavía en la máxima categoría.

Esta vez ni siquiera se podría apelar a la excusa de que muchos de los futbolistas todavía no están a disposición de Matías Almeyda, porque lo mismo sucedía en el caso del rival, de un Getafe que también se presentaba en esta cita con problemas en las denominadas inscripciones. La diferencia, sin embargo, es menuda, pues los madrileños ya tienen seis puntos de seis en su casillero, mientras que los sevillistas contabilizan justo lo contrario, cero de seis.

El Sevilla, por segunda semana consecutiva, iba a partir con los once futbolistas justos prácticamente. Esta vez se sumaba Rubén Vargas, que era el único que había podido ser inscrito por su horribles dirigentes, al ocupar el puesto del nuevo lesionado, un Sow que sumaba su primera lesión muscular de la temporada a sumar, eso sí, a la infinidad de futbolistas de la plantilla nervionense que van entrando y saliendo por unos motivos más o menos similares, relacionados con la musculatura, en la enfermería del club.

El planteamiento sí variaba algo, pues el suizo se colocaba cerca de Akor Adams para que el esquema fuera un claro 1-4-2-3-1. Y el equipo de Almeyda iba a arrancar con cierto brío, con una ocasión clara de Juanlu en un disparo con la izquierda que cogió el efecto al revés para abrirse hacia fuera de la portería (10’). Después Akor Adams tendría otra media vuelta con un tiro muy defectuoso (12’).

Pero el primer golpe del Getafe iba a llegar muy pronto. Un córner pésimamente defendido, con un dos contra uno en el que los sevillistas están muy metidos en el área y no va nadie a hostigar siquiera al futbolista que está en situación de disparo. Liso prueba a ver qué pasa y el balón pasa cerca de las piernas de Akor Adams, no está claro que se desvíe, pero lo cierto es que Nyland se come el disparo y los madrileños se colocan con un cero a uno.

Eso les iba a permitir estar muy cómodos en el campo ante un Sevilla muy mecanizado en atacar sólo por las bandas, pero que jamás es capaz de hacer daño con jugadas interiores. El Getafe fue creciendo en el partido y su sensación de dominio era absoluta, pero el fútbol tiene esas cosas y sucede justo al revés que en el arranque del primer periodo. Cuando más cómodos están los visitantes un buen centro de Juanlu lo pelea el otro lateral, José Ángel, y acaba dentro de la portería de David Soria. No se ve claro si el último en tocar es Juan Iglesias, pero da igual, vale lo mismo. 1-1.

El Sevilla había tenido la oportunidad de recomponerse con un gol sicológico, pero ya en la última jugada del primer periodo había estado a punto de encajar el segundo en una triple oportunidad de Liso, Arambarri y Uche. Paradójicamente, era el minuto 51, en este caso del primer tiempo, y justo en el minuto 51 llegaría una pérdida absurda de Ejuke para que Luis Milla aprovechara la pésima disposición defensiva del equipo de Almeyda para facilitarle el segundo gol a Liso.

El Getafe volvía a ponerse por delante en el marcador y desde entonces se incrementaría aún más si cabe la sensación de impotencia nervionense. Almeyda sólo veía a tres de los suyos preparados para darle la vuelta a aquello, al menos eso eran los cambios que hacía, y su equipo se limitó a un gol anulado a un Akor Adams que vive eternamente en fuera de juego (85’) y a un disparo al poste de Isaac (71’) que era seguido de un cabezazo de Castrín por encima del travesaño.

El Getafe lo tuvo fácil para mantener su ventaja y la pregunta es lógica y tiene mucho de verdad. ¿Es este Sevilla el peor equipo de la Primera División del fútbol español? Sus dirigentes han conseguido que así sea a 25 de agosto de 2025, a falta de días para cerrar el plazo para reforzarlo.