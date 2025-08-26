Del balón que se come Nyland a un Akor Adams en eterno fuera de juego

Nyland se complica la vida en un balón en el que lo apretó Uche.

Nueva decepción para todos los sevillistas, impotentes ante la multitud de carencias que muestra el equipo que le han dado a Matías Almeyda. Este Sevilla, a día de hoy, empeora aún más al de la temporada anterior. Eso, al menos, transmitió en el desastroso partido que perpetró contra el Getafe.

Nyland | Se comió el primer gol y eso lo complicó aún más todo

Nyland hace indicaciones a sus defensas tras encajar el primer gol. / Antonio Pizarro

Un portero, si juega al fútbol en la élite, está para parar balones, no para alegar a que eran situaciones imposibles y más aún dice en su contra si ésta no parecía tener complicaciones. Un disparo desde fuera del área y que parece que no toca en nadie provocó que hiciera la estatua y todo fue más complicado desde ese momento.

Juanlu | Fue el mejor con diferencia sobre el segundo

Juanlu con rabia grita el gol de los sevillistas. / Antonio Pizarro

Almeyda lo volvió a situar como lateral en la derecha para que José Ángel fuera a la izquierda y Juanlu fue el más acertado de los suyos. Su rostro reflejaba que le dolía lo que estaba pasando y por ello fue el único capaz de tirar hacia arriba. Fabricó el empate con un excelente centro.

Lukébakio | Se le fue toda la fuerza como a la gaseosa

Lukébakio se lamenta en una jugada. / Antonio Pizarro

Empezó con efervescencia provocándole problemas al joven lateral Davinchi, pero tras el gol del Getafe se fue apagando hasta aportar muy poco en el ataque de los sevillistas. Acaba incluso con una posible lesión, otra más, jugando cojeando, pero tampoco rozó el famoso gol del cojo.

Akor Adams | Siemre en fuera de juego y peleado con el balón

Akor Adams se estorba en un remate de cabeza con Agoumé en una ocasión clara de gol. / Antonio Pizarro

Segunda jornada y segundo gol anulado al delantero nigeriano por su contumacia en jugar en fuera de juego. Ambos tantos fueron claros, aunque ayer hubiera alguna duda por el pie atrasado del defensa. El problema es que vive en orsay y encima está peleado con el balón en los controles.